تدشين مبادرة "إسكندرية بلا إدمان" بجامعة الإسكندرية (صور)

الأربعاء 21/أكتوبر/2020 - 12:25 م
بوابة الفجر
محمد رجب - دينا حسن
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دشنت جامعة الإسكندرية مبادرة "إسكندرية بلا إدمان"، تحت رعاية الدكتور هشام جابر المكلف بتسيير أعمال جامعة الإسكندرية، وبالتعاون مع صندوق مكافحة وعلاج الأدمان والتعاطى التابع لوزارة التضامن الاجتماعى.

تم تدشين مبادرة "إسكندريه بلا إدمان" من جامعة الإسكندرية، وذلك بمجمع العلوم الإنسانية وبحضور عمداء ووكلاء كليات التجاره والآداب والتربية والحقوق والسياحة والفنادق والدكتور إبراهيم عسكر مدير البرامج الوقائية بصندوق مكافحة وعلاج الإدمان التابع لوزارة التضامن الاجتماعي.

تم خلال عمل مسيرة داخل المجمع لتوعية الطلاب بأخطار الإدمان وتعريفهم ببيانات العلاج بالمجان من خلال الخط الساخن (رقم 16023)، ويستمر برنامج التوعية على مدار أسبوع فى جميع كليات ومعاهد الجامعة.
تدشين مبادرة "إسكندرية بلا إدمان" بجامعة الإسكندرية (صور)
تدشين مبادرة "إسكندرية بلا إدمان" بجامعة الإسكندرية (صور)
تدشين مبادرة "إسكندرية بلا إدمان" بجامعة الإسكندرية (صور)
تدشين مبادرة "إسكندرية بلا إدمان" بجامعة الإسكندرية (صور)
تدشين مبادرة "إسكندرية بلا إدمان" بجامعة الإسكندرية (صور)
تدشين مبادرة "إسكندرية بلا إدمان" بجامعة الإسكندرية (صور)

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