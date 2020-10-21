"مجنونة قوي " ل آية عبد الرؤوف تتخطى حاجز المليون مشاهدة عبر "اليوتيوب"

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حققت أغنية "مجنونة قوي" للفنانة آيه عبد الرؤوف نجاحاً كبيراً، فتخطت المليون مشاهدة فور طرحها عبر موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب" .





تعد أغنية "مجنونة قوي " من كلمات الشاعر أحمد حسن راؤول، وألحان سامر أبو طالب، توزيع هاني، وإخراج بتول عرفة، وإنتاج لايف ستايلز ستديوز.





وأعربت عبد الرؤوف عن سعادتها الكبيرة بهذه الأغنية ، وفي تصريحات صحفية قالت:" التجربة مختلفة بدايةً من الأوديو والتعامل الذي جمع بيني وبين سامر و راؤول ، وهم من أكثر الناس القريبه لقلبي فناً وصداقهً، تجربتي الأولى مع هاني الذي أبدع في توزيع الأغنية " .





وأضافت قائلة :" ومن ناحيه الإخراج فبتول عرفه أبدعت في إنها تخرج مني شخصيه جديده وستايل مختلف في الكليب عن ما قدمته من قبل، فهذا العمل سيكون مختلف كلياً، ومن ناحية الصوره الجميله التي تظهرها بتول عرفه في كليباتها فهي شخصيه جميله جداً ومريحه في التعامل، وأسعدت كثيراً في التعامل معها، وهذا ليس آخر عمل يجمعنا فيوجد عمل آخر عمل نستعد له الفتره القادمة، مع الشركه الهامة لايف ستايل ستوديوز " .







وفي نهاية حديثها قالت آيه :" أما عن الشركه فسعيدة كثيراً بتعاملي مع شركة لايف ستايل ستوديوز، واهتمامها بي لكي أظهر في أحسن صوره وإهتمامها بكافة تفاصيل العمل من تنفيذ الأوديو و الكليب، وسعيدة أن سيكون لي أكثر من عمل معهم، وكل عمل مختلف كلياً عن الآخر وإهتمامهم بي لكي أظهر دائماً بشكل جديد ومختلف وانطلاقة مهمه لي" .



يذكر أن آخر أعمال الفنانة آية عبدالرؤوف أغنية "100 فل وعشرة"، كلمات محمد الغنيمي، وألحان محمد الغنيمي & آش، وتوزيع آش، وميكس وماستر محمد الجيار.