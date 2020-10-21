ضبط ١٢٨٩ قضايا تموينية خلال ٢٤ ساعة





وقد أسفرت تلك الحملات عن تحقيق النتائج التالية، وتم ضبط (1289) قضية تموينية متنوعة "خلال 24 ساعة".. أبرزها القضايا الآتية، ضبط ( 10٫23 طن مقطعات دواجن معبأة داخل عبوات مدون عليها علامات تجارية وعناوين وهمية يشتبه فى عدم صلاحيتها للإستهلاك الآدمى - 3٫75 طن " فيليه – شيش – جلود دواجن") غير صالحة للإستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية وفى حالة سيولة تامة مما يشكل خطرًا على الصحة العامة، تمهيدًا لعرضها للبيع والتداول بالأسواق بغرض الغش والتدليس على جمهور المستهلكين، لتحقيق أرباح غير مشروعة.. بحوزة (مالك مجزر لذبح الدواجن – كائن أبوالنمرس بالجيزة ).



وضبط ( 3٫276 عبوة حلوى المولد ) يشتبه فى عدم صلاحيتها للإستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية تمهيدًا لعرضها للبيع والتداول بالأسواق بغرض الغش والتدليس على جمهور المستهلكين، لتحقيق أرباح غير مشروعة.. بحوزة (مالك مصنع لتعبئة السلع الغذائية بدون ترخيص– كائن بطنطا ثان بالغربية).



وتم ضبط ( 3 طن أرز أبيض – مكرونة، بدون مستندات مجهولة المصدر)..تمهيدًا لعرضها للبيع والتداول بالأسواق بغرض الغش والتدليس على جمهور المستهلكين، لتحقيق أرباح غير مشروعة.. بحوزة (مالك مخزن للسلغ الغذائية بدون ترخيص – كائن بسرس الليان بالمنوفية ).



و ضبط ( 2٫71 طن سكر حر – ملبن – نشا، بدون مستندات مجهولة المصدر )..تمهيدًا لعرضها للبيع والتداول بالأسواق بغرض الغش والتدليس على جمهور المستهلكين، لتحقيق أرباح غير مشروعة.. بحوزة (مالك مصنع حلويات بدون ترخيص – كائن دائرة قسم شرطة طهطا بسوهاج ).



وتم ضبط ( 1٫95 طن سكر حر – عسل، بدون مستندات مجهولة المصدر، تمهيدًا لعرضها للبيع والتداول بالأسواق بغرض الغش والتدليس على جمهور المستهلكين، لتحقيق أرباح غير مشروعة.. بحوزة (مالك مصنع حلويات – كائن بالزقازيق بالشرقية ).



وضبط ( 28٫855 عبوة أدوية ومستحضرات تجميل غير مسجلة بوزارة الصحة ومهربة جمركيًا مجهولة المصدر ومحظور تداولها بالأسواق) تمهيدًا لعرضها للبيع والتداول بالأسواق بغرض الغش والتدليس على جمهور المستهلكين، لتحقيق أرباح غير مشروعة.. بحوزة (المدير المسئول عن مخزن لمستحضرات التجميل بدون ترخيص – كائن بالمنتزه أول بالإسكندرية).



وضبط (2 طن دهانات بدون مستندات مجهولة المصدر وغير مطابقة للمواصفات القياسية).. تمهيدًا لعرضها للبيع والتداول بالأسواق بغرض الغش والتدليس على جمهور المستهلكين، لتحقيق أرباح غير مشروعة.. بحوزة (مالك مصنع لإنتاج الدهانات بدون ترخيص – كائن ببسيون بالغربية ).



وتم ضبط (6 طن أعلاف حيوانية بدون مستندات مجهولة المصدر وغير مطابقة للمواصفات القياسية ).. تمهيدًا لعرضها للبيع والتداول بالأسواق بغرض الغش والتدليس على جمهور المستهلكين، لتحقيق أرباح غير مشروعة.. بحوزة (قائد سيارة معلومة حال سيرها بأبوكبير بالشرقية ).



كما تم القيام بحملة نوعية لضبط قضايا التلاعب فى أسعار السجائر وبيعها بأزيد من السعر الرسمى وحجبها عن التداول بالأسواق بقصد رفع أسعارها.. أسفرت عن ضبط عدد (32) قضية بإجمالى مضبوطات (111519) عبوة سجائر.



تم إتخاذ الإجراءات القانونية.





واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم الغش التجارى.