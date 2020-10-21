القوى العاملة: تعيين 604 شباب بينهم شاباً من ذوي القدرات بالإسماعيلية

الأربعاء 21/أكتوبر/2020 - 12:18 م
بوابة الفجر
إسماعيل منطاوي
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أعلن محمد سعفان، وزير القوى العاملة، تعيين مديرية القوي العاملة بمحافظة الإسماعيلية  604  شباب ، منهم  شاباً من ذوى القدرات الخاصة من مختلف المؤهلات بمنشآت القطاع الخاص والاستثماري، من خلال شهادات القيد المرتدة " كعب العمل" من المسجلين بمكاتب التشغيل التابعة للمديرية ، فيما بلغ  المسجلين بها 2015 شاباً.


تلقى الوزير تقريراً بذلك من أحمد جابر  وكيل المديرية ، أشار فيه إلي أنه خلال سبتمبر الماضي قامت المديرية بإستخراج 299 شهادة قياس مستوى مهارة ، و 405 رخصة مزاولة مهنة ، وتلقت 22 شكاوى عمالية، تم تحويل 6 منها للقضاء  وتسوية  شكوى أخرى ، و 15 شكاوى ما زالت تحت البحث والدراسة.


وأضاف أن المديرية قامت بصرف منح للرعاية الإجتماعية والصحية للعمالة غير المنتظمة المسجلة بالمديرية بواقع 57 ألف جنيه لعدد 22 عاملا .

وأشار إلي أن المديرية  قامت بعمل زيارات تفتيشية  من خلال مفتشى العمل على   229   منشأة بنظام الدوري النهاري وحملات التفتيش الشامل لمراقبة تطبيق قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 ، وأسفرت عن تحرير 17 محضراً  وفى مجال السلامة والصحة المهنية تم التفتيش على 118 منشأة لضمان تطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد وتحرير 9 محاضر للمنشآت المخالفة.

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