مديريات الأمن توفد ضباطا لزيارة مدارس ذوى الإعاقة البصرية

الأربعاء 21/أكتوبر/2020 - 12:17 م
بوابة الفجر
هبة عبد الحفيظ
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قامت وزاة الداخلية بتنظيم زيارات لمدراس المكفوفين بمختلف مديريات الأمن، وذلك للإحتفال مع الطلاب بتلك المناسبة.

وكان لتلك الزيارات أثرًا طيبًا فى نفوس الطلاب والمشرفين بالمدراس الذين توجهوا بالشكر لوزارة الداخلية لحرصها على تفعيل المبادرات الإنسانية.

وجاء ذلك، فى إطار إستراتيجية وزارة الداخلية الهادفة بأحد أهم محاورها إلى مد جسور التعاون البناء والتواصل الفعال مع كافة أطياف المجتمع، لاسيما ذوى الإحتياجات الخاصة.. وفى ضوء توجيهات رئيس الجمهورية بدعم ذوى الإعاقة والعمل على تيسير مختلف الخدمات التى تقدمها الدولة لهم، وتزامنًا مع الإحتفال بــ"اليوم العالمى للمكفوفين والعصا البيضاء".

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