الكشف على 1119 مريض خلال قافلة مجانيه بالبحيرة (صور)

الأربعاء 21/أكتوبر/2020 - 12:17 م
بوابة الفجر
إسلام أمين
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قامت مديرية الصحة بالبحيرة، بتنفيذ قافلة طبية علاجية مجانية بقرية الضهرية بمركز إيتاي البارود، تنفيذا توجيهات اللواء هشام آمنة المحافظ، بتكثيف عمل القوافل الطبية المجانية وتقديم الخدمات الصحية المتميزة والاهتمام بالمناطق المحرومة من الخدمة الطبية بالقري والعزب والنجوع.

وقال الدكتور محمود طلحة مدير مديرية الصحة بالبحيرة، إنه تم خلال القافلة توقيع الكشف الطبي على عدد 1119مريض، وذلك من خلال عدد 4 عيادات متنقلة في التخصصات المختلفة منها "الأمراض الباطنيه، جراحة عامة، طب الأطفال، النفسية والعصبية، طب وجراحة الفم والأسنان، نساء وتوليد، تنظيم الاسرة".

كما شملت القافلة إجراء عدد 203 تحاليل دم وطفيليات، عدد 7 أشعة سينية، عدد 100 كشف مبكر علي الامراض الغير سارية، بالإضافة إلى عدد 12 حالة خلع أسنان، كما تم عمل تثقيف صحي لعدد 277 حالة، وبلغ إجمالي عدد التذاكر المنصرفة 1100 تذكرة.

آخر مستجدات فيروس كورونا بمصر



أعلنت وزارة الصحة والسكان، امس الثلاثاء، عن خروج 99 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 98413 حالة حتى اليوم.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 158 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 12 حالة جديدة.

وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا، وأن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الثلاثاء، هو 105705 حالات من ضمنهم 98413 حالة تم شفاؤها، و6142 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف الذكية.
الكشف على 1119 مريض خلال قافلة مجانيه بالبحيرة (صور)
الكشف على 1119 مريض خلال قافلة مجانيه بالبحيرة (صور)
الكشف على 1119 مريض خلال قافلة مجانيه بالبحيرة (صور)
الكشف على 1119 مريض خلال قافلة مجانيه بالبحيرة (صور)
الكشف على 1119 مريض خلال قافلة مجانيه بالبحيرة (صور)
الكشف على 1119 مريض خلال قافلة مجانيه بالبحيرة (صور)

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