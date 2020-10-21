هذه مخاطر التدخلات القطرية في الصومال

الأربعاء 21/أكتوبر/2020 - 11:38 ص
أمير قطر
أمير قطر
وكالات
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دعت مجلة "ناشيونال إنترست" الأمريكية، إلى ضرورة وقف هذا التدخل القطري، وأنه على الصومال أن تنقذ نفسها من قطر.

 

ويذكر أن الصوماليين سواء في الداخل أو الخارج كانوا متفائلين عندما تم انتخاب محمد عبد الله فارماجو رئيسًا فبراير 2017، معتقدين أنه رجل صريح وإصلاحي ولكن بعد مرور 40 شهرًا من حكمه تبدلت هذه الرؤية.

 

وبحسب الصحيفة الأمريكية، أصبحت الصومال الأن في حالة أسوأ بكثير مما كانت عليه قبل توليه الرئاسة، حيث تردى الأمن وانهيار الاقتصاد كما أصيبت المؤسسات الوطنية بالشلل، بينما كان فيروس كورونا المستجد يدمر السكان ببطء.

 

وكشفت المجلة الأمريكية، أن مشاكل الصومال تنبع إلى حد كبير من التحالف الذي صنعه فارماجو مع قطر، والتأثير الخبيث الذي تمارسه الدولة الخليجية على كل جانب من جوانب السياسة والدبلوماسية الصومالية، بل إن الصوماليون يتحدثون الآن عن الكيفية التي تشكل بها رغبة قطر في شن حرب بالوكالة ضد القوى الإقليمية الأخرى السياسة الخارجية الصومالية.

 

 

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