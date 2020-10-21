محللون سياسيون: التدخلات القطرية في الصومال تساهم في تفتيت الأمة العربية

الأربعاء 21/أكتوبر/2020 - 11:17 ص
أمير قطر
أمير قطر
وكالات
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قال محللون أردنيون، إن التدخلات القطرية في الصومال، تدعم المشروع التوسعي الإيراني، وتساهم في تفتيت الأمة العربية.

 

 وأضاف المحللون، أن صورة قطر أمام العالم باتت واضحة وضوح الشمس كمنبع وممول رئيسي للتطرف والإرهاب.

 

وأوضح المحلل السياسي، أكرم الحمصي، أن وضع القدم القطرية في الصومال له أهداف عديدة من أهمها التخطيط لتوسيع النفوذ القطري وتعزيز حضورها الجيوسياسي في منطقة القرن الإفريقي الاستراتيجية، إضافة إلى مساعدة النظام الإيراني في تنفيذ الأجندات التوسعية الرامية لتمزيق وتفتيت المنطقة. وقال «الأولى في أن الشعب الصومالي بمؤازرة النظام قادر على أن يقيم وضعه ويستطيع الإصلاح بقدر ما يمكن. التدخل القطري سيوسع من دائرة الفتنة الداخلية ويعصف بأمن بلدان الأمة العربية».

 

وتابع قائلاً: قطر للأسف خارجة عن الخط في كل شيء، وهي حالياً تتخبط وتحاول أن تجد لنفسها نوافذ مختلفة، مشيراً إلى أن التدخل القطري في الصومال وغيرها من الدول سيساهم في تأجيج الصراع على عدة أصعدة، وهذا يشكل قلقاً للأمة العربية، وهو مرفوض جملة وتفصيلاً، والعالم قادر على تمييز صورة قطر الحقيقية.

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قطر الصومال التدخل القطري

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