عاجل.. السيسي: نقدر موقف اليونان تجاه مصر

صرح المتحدث باسم الرئاسة، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي أشاد بعمق العلاقات المتميزة مع اليونان والمستوى المتميز من التنسيق السياسي حول القضايا ذات الاهتمام المشترك.





وأعرب "السيسي"، حسب ما ذكرته فضائية "إكسترا نيوز" في نبأ عاجل، اليوم الأربعاء، عن تقديره لموقف اليونان تجاه مصر سواء على المستوى الثنائي أو في إطار الاتحاد الأوروبي.



