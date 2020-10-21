عاجل.. السيسي: نقدر موقف اليونان تجاه مصر

الأربعاء 21/أكتوبر/2020 - 11:40 ص
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
Advertisements
صرح المتحدث باسم الرئاسة، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي أشاد بعمق العلاقات المتميزة مع اليونان والمستوى المتميز من التنسيق السياسي حول القضايا ذات الاهتمام المشترك.

وأعرب "السيسي"، حسب ما ذكرته فضائية "إكسترا نيوز" في نبأ عاجل، اليوم الأربعاء، عن تقديره لموقف اليونان تجاه مصر سواء على المستوى الثنائي أو في إطار الاتحاد الأوروبي.

ومن ناحيته أكد رئيس الوزراء اليوناني على خصوصية الروابط التاريخية مع مصر.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

بوابة الفجر اليونان الفجر الرئيس السيسي أخبار مصر

أخبار تهمك

موسيماني يستقر على تصعيد "عبد القادر" لتدريبات الأهلي

منذ حوالي 23 ساعة

"خسائر بشرية ومادية".. تفاصيل عاصفة التنين المتوقع حدوثها بمصر

منذ 33 دقيقة

عاجل - بشرى سارة للزمالك قبل مواجهة الرجاء في إياب نصف نهائي دوري الأبطال

منذ حوالي 18 ساعة

عاجل.. السيسي يلتقي رئيس وزراء اليونان قبيل انعقاد القمة الثلاثية

منذ 34 دقيقة

مركز تغير المناخ: البلاد تتعرض لعاصفة التنين هذا العام (فيديو)

منذ حوالي 7 ساعات

مجدي عبد الغني ينتقد إدارة الأهلي من جديد

منذ أقل من ساعتين

تشكيل الأهلي المتوقع لمواجهة الوداد في إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا

منذ أقل من ساعتين

مهام جديدة للجيش والشرطة.. رسائل "السيسي" خلال حفل تخريج الكليات العسكرية

منذ يوم

الزمالك يرفض التخلي عن حارسه الأول

منذ حوالي 3 ساعات

الأهلي يسرع المفاوضات من أجل حسم صفقة الساحر

منذ يوم

محمود محي الدين يكشف مفاجأة بشأن هدف السيسي في حجم الاستثمارات (فيديو)

منذ حوالي 3 ساعات

ممثل شهير يعلن عن إصابته بالسرطان

منذ حوالي 5 ساعات

لا تراجع ولا استسلام.. الأهلي يجهز عرضًا جديدًا لضم صفقة الموسم

منذ حوالي 15 ساعة

رئيس قطاع الناشئين بالأهلى يقترح اعطاء فرصة لبعض العناصر المميزة

منذ ساعتين و 49 دقيقة

مجدي عبد الغني يكشف مفاجأة بشأن عمله في الأهلي مع جوزيه

منذ حوالي 4 ساعات

المقاولون العرب يُنهي إتفاقه مع نجم الزمالك السابق

منذ يوم

موضوعات متعلقة

السيسي يصل جزيرة كريت.. ويلتقي رئيس الوزراء اليوناني‎ (صور)

القادة يبحثون إرساء الأمن.. قضايا العالم على مائدة القمة العربية الأوروبية

عاجل.. الرئيس السيسي يلتقي بنظيره الأمريكي بعد قليل

عاجل.. الرئيس السيسي يلتقي بنظيره الأمريكي ترامب (فيديو)

عاجل.. "السيسي" يؤكد على ضرورة تكاتف المجتمع الدولي للتعامل مع تفشي ظاهرة الإرهاب

شاهد.. فعاليات القمة الثلاثية بين مصر وقبرص واليونان (فيديو)

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
05:15 ص

مركز تغير المناخ: البلاد تتعرض لعاصفة التنين هذا العام (فيديو)

عاجل.. السيسي يلتقي رئيس وزراء اليونان قبيل انعقاد القمة الثلاثية

11:22 ص

عاجل - بشرى سارة للزمالك قبل مواجهة الرجاء في إياب نصف نهائي دوري الأبطال

06:01 م

مجدي عبد الغني ينتقد إدارة الأهلي من جديد

10:12 ص

مهام جديدة للجيش والشرطة.. رسائل "السيسي" خلال حفل تخريج الكليات العسكرية

12:29 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الحكومة مديونة لنا يا رئيس الوزراء

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (3) | عبد الناصر «أبو الصناعة الوطنية»

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 16 | ذئاب الجبل.. «زلزال» صفاء عامر وأبوعميرة الذى هز مصر «مرتين»