5 نوفمبر.. أولى جلسات محاكمة المتهمين بتهديد اللاعب عمر جابر بالقتل

الأربعاء 21/أكتوبر/2020 - 11:39 ص
بوابة الفجر
مـروة هيـكل
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حددت محكمة استئناف القاهرة، جلسة 5 نوفمبر المقبل، كأولى جلسات محاكمة المتهمين "أحمد.ن.ع" و"أحمد.م.أ" صديقَي عمر جابر، لاعب نادي الزمالك السابق وبيراميدز الحالي، ومتهم آخر هارب يُدعى أيمن شعبان، لاتهامهم بتهديد اللاعب بالقتل، وذلك في البلاغ الذي قدمه المحامي شعبان سعيد، محامي اللاعب.

وتعقد جلسة المحاكمة، أمام محكمة جنايات الجيزة، برئاسة المستشار جمال بعد اللاه.

واحالت النيابة العامة المتهمين للمحاكمة بعد انتهاء التحقيقات، التي استمعت فيها لأقوال اللاعب بحضور محاميه شعبان سعيد، وكذا أقوال المتهمين، الذين تم حبسهم على ذمة القضية، قبل إخلاء سبيلهما بكفالة 20 ألف جنيه لكل منهما.

وتقدم اللاعب عمر جابر، لاعب نادي الزمالك السابق ولاعب بيراميدز الحالي، ببلاغ ضد صديقيه يتهمهما فيه بتهديده بالقتل والإيذاء ما لم يستجب لرغباتهما في شراء فيلا لهما بالقرب من الفيلا المملوكة له بالشيخ زايد، وسيارة مرسيدس أو منحهما ثمنها، نظرًا لصداقتهما القديمة معه.

وباشرت النيابة التحقيق في البلاغ الذي تقدم به المحامي شعبان سعيد، وكيل اللاعب عمر جابر، والذي سرد فيه تفاصيل علاقة اللاعب بالمتهمين.

البلاغ حمل رقم 420 لسنه 2020 عرائض شمال الجيزة، قال فيه عمر إنه تربطه علاقة صداقة بالمتهمين منذ أن كان في ناشئي نادي الزمالك، وكانا يطلبان منه أموالًا لمساعدتهما بحكم الصداقة وهو الأمر الذي لم يعترض عليه اللاعب كونهما صديقيه، خاصة أنه أصبح ميسور الحال.

وأضاف اللاعب، في بلاغه، أنه وبعد تعاقده مع أحد الأندية الكبيرة طلب منه المتهمان مبلغًا من المال لشراء وحدة سكنية بأكتوبر فوافق وساعدهما على ذلك حتى تمكنا من شراء الشقة، إلا أن المتهمين لم يقنعا بذلك، فطلبا المزيد من الأموال، فرفض وبدأت الأمور تأخذ منحى آخر.

وبدأ المتهمان في إرسال رسائل تهديد للاعب وزوجته وشقيقه يهددان بإيذائهم وأطفالهم في حال لم يستجب اللاعب لهما، ثم توجها إلى منزل حماة اللاعب بالمهندسين للبحث عنه فاكتشفا أنه انتقل للعيش بالشيخ زايد.

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