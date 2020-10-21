نقيب مهندسي القاهرة: الاستثمار العقاري آمن.. وشهد نموا متسارعا خلال الفترة الماضية

قال المهندس هشام أبو سنة، نقيب مهندسي القاهرة، إن القطاع العقاري في مصر شهد خلال الفترة الماضية من نموا متسارعا بمعدل كبير يفوق أغلب القطاعات الاقتصادية الأخرى داخل الاقتصاد المصري، مع ما يواجهه من آثار تفشي فيروس كورونا المستجد كوفيد 19، إلا أن العالم بأثره وفي مقدمته الدولة المصرية أصرت على المضي قدما في دفع عجلة الإنتاج وعدم التوقف عند تلك الجائحة مع اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية، مشيرا إلى أن ما نراه من افتتاح للعديد من المشروعات القومية العملاقة خلال الفترة الحالية خير دليل على هذا.





وأضاف أبو سنة، خلال كلمته بمؤتمر نقابة المهندسين بالقاهرة، "الاستثمار والتنمية والتطوير العقارى بين الواقع والمأمول، أن الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي تولي للاسكان أهمية كبري باعتباره من اهم متطلبات الشعب المصري وللمساهمة في تحقيق تنمية شاملة، حيث قامت الدولة متمثلة في وزارة الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية والهيئة الهندسية للقوات المسلحة وشركات العقارات المحلية وبمشاركة القطاع الخاص بانشاء العديد من المدن الجديدة، وذلك لاستيعاب الطلب المتزايد علي السكن لذلك علينا دراسة الوضع الحالي للسوق العقاري وما هي التنبؤات لتطويره في المستقبل القريب الأمر الذي ساهم في زيادة حجم الاستثمارات الأجنبية في الفتره الاخيرة وهو ما يدل على أن الاستثمار العقاري بمصر استثمار آمن لما يلقاه من تشجيع ودعم من الحكومة المصرية.



