لإعلامية يمنى شري تبرهن على احترافيتها بالتمثيل في مسلسل هند خانم

Advertisements







تشارك الإعلامية اللبنانية يمنى شري في بطولة مسلسل هند خانم، والذي يعرض حاليًا عبر فضائية الجديد.



حظيت يمنى بإشادات جماهيرية واسعة من قبل متابعو العمل ودخلت قلوب المشاهدين دون استئذان بدور “شيرين” المحامية الناجحة.



ولعبت يمنى الدور بكل براعة وبرهنت على تألقها في عالم التمثيل وتجسيد الشخصيات الصعبة.



المسلسل يعرض على قناة الجديد من الأربعاء إلى السبت مساءً التاسعة والنصف ويلاقي رواجا هائلاً.



يذكر أن هند خانم من كتابة رازي وردة، إخراج كنان اسكندراني، إنتاج مروى غروپ، ويشارك في العمل باقة من كبار النجوم وهم ورد الخال، وسام صباغ، خالد القيش ، كارين سلامة، يمنى شري، أسعد رشدان، بيدرو طايع، هيثم المصري، جوزيف حويك، ماريبال طربيه، جويل الفرن، جناح فاخوري، ريموند عازار.