خاص.. تامر حسني يطرح أغنية"فجأه افترقنا" غدًا

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يستعد النجم تامر حسني، لطرح أغنية جديدة من أغاني ألبومه الغنائي"خليك فولاذي" المقرر طرحه خلال الأيام المقبلة، وذلك غدًا على قناة"روتانا" بموقع الفيديوهات"يوتيوب".



تحمل الأغنية عنوان"فجأة افترقنا" وهي من كلمات محمد عاطف، ألحان تامر علي، توزيع وميكس يحيى يوسف، ماستر جلال الحمداوي، وتنتمي الأغنية إلى نوع"الدراما".



جدير بالذكر أن ألبوم"خليك فولاذي" يضم 12 أغنية والمقرر أن يحتفل حسني، بطرحه في حفل خاص بالجونة يوم 29 من شهر أكتوبر الجاري، كما صرح مؤخرًا على صفحاته الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي.

