مستشار الرئيس: تشجيع المنتج المحلي يوفر الأمان القومي أثناء الوباء (فيديو)

قال الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية، إن التجارب التي تشهدها مصر بشأن لقاحات فيروس كورونا، تسمى بمرحلة التجارب الإكلينيكية السريرية وهي المرحلة الثالثة التي تجرى في الكثير من دول العالم بما فيها مصر.





وأضاف "تاج الدين"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، الذي يعرض عبر القناة الأولى، اليوم الأباء، أن تقييم تأثير اللقاح يحتاج إلى بعض الوقت للتأكد من فاعليتها والتأكد من قدرته على تكوين أجسام مضادة، وهل من يحصل على هذا التطعيم يحتاج إلى جرعة واحدة او جرعتين وهل له آثار جانبية محتملة أم لا، وعندما تنتهي هذه التجارب ستبدأ الشركات المنتجة في إنتاج هذا اللقاح ولمصر حصة منه لإعطائها للفئات الأكثر عرضة بالإصابة.





وفي سياق متصل، أكد مستشار الرئيس على أهمية تشجيع المنتج المحلي، وبخاصة الصناعات الدوائية في فترة الأوبئة التي تمر بها مصر والعالم، مضيفا: "في هذه الفترة يجب أن يكون هناك صناعة دوائية وصناعات غذائية وصناعة مستلزمات طبية ما يوفر نوعًا من الأمان القومي في مثل هذه الظروف، وهو ما حدث في الفترة الماضية إذ لم تعاني مصر من أي نقص في الأدوية أو المستلزمات او الغذاء في فترة عانى فيها العالم كله من نقص بعض المواد، حتى أننا صنعنا الكمامات ونصدرها الآن".





وأعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الثلاثاء، عن خروج 99 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 98413 حالة حتى أمس.





وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 158 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 12 حالة جديدة.





وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.





وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الثلاثاء، هو 105705 حالات من ضمنهم 98413 حالة تم شفاؤها، و6142 حالة وفاة.



