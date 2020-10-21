"عامرللتنمية السياحية" تتعاقد على تطوير قطعة أرض بالعاصمة الإدارية

الأربعاء 21/أكتوبر/2020 - 11:15 ص
عامر جروب
عامر جروب
نيفين سمير
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أعلنت مجموعة عامر جروب القابضة،  عن قيام شركة عامر للتنمية السياحية التابعة بها بتوقيع عقد تطوير لقطعة أرض مساحتها فدان وألف متر مربع تقريباً والمخصصة لشركة الجيزة للتنمية السياحية.

وأوضح الشركة في بيان للبورصة المصرية اليوم ،  أن تنفيذ هذا العقد من عدمه متوقف على موافقة شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية بصفتها المسئولة عن تخطيط وإنشاء وتنمية مشروع العاصمة الإدارية الجديدة.

,حققت الشركة خلال النصف الأول من 2020، أرباحاً بلغت 27.608 مليون جنيه خلال الستة أشهر المنتهية في يونيو الماضي، مقابل أرباح بلغت 25.42 مليون جنيه في الفترة المقارنة من 2019، مع الأخذ في الاعتبار حقوق الأقلية.

وبلغت إيرادات الشركة خلال الفترة 690.31 مليون جنيه، مقابل إيرادات بلغت 691.7 مليون جنيه في الفترة المقارنة من 2019.

وعلى مستوى الأعمال المستقلة، بلغت أرباح الشركة 41.4 مليون جنيه، مقابل أرباح بلغت 65.36 مليون جنيه في النصف الأول من العام الماضي.
 

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