رئيس الوزراء اليوناني: تجاوزات تركيا تؤثر على الاتحاد الأوروبي

قال رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس، اليوم الأربعاء، إن تجاوزات تركيا لا تؤثر فقط على مصالح اليونان وقبرص ولكن أيضًا على الاتحاد الأوروبي، وفقًا لقناة سكاي نيوز عربية.

وجهت اليونان صفعة دبلوماسية جديدة لتركيا، ردا على الاستفزازات التى تمارسها، وعلى مساعيها نحو تأجيج الصراع فى منطقة شرق المتوسط.

جاء ذلك، فى وقت تشهد فيه العلاقات التركية اليونانية توترات عدة، بعد قيام أنقرة بعمليات البحث والاستكشاف والتنقيب عن موارد الطاقة والغاز الطبيعى فى المنطقة الخالصة لليونان، ضاربة بكل الاتفاقيات والقوانين الدولية عرض الحائط، إلى جانب التحركات الأحادية التى تتخذها أنقرة، والتى من شأنها استفزاز اليونان، وتأجيج الصراع بشكل دائم فى منطقة شرق البحر الأبيض المتوسط.

وطلبت اليونان من الاتحاد الأوروبى، تعليق اتفاق الاتحاد الجمركى بين بروكسل وأنقرة.

وبحسب وكالة "فراس برس"، وجه وزير الخارجية اليونانى، نيكوس ديندياس، خطابًا إلى مفوض سياسة الجوار الأوروبية ومفاوضات التوسع، أوليفر فاريلي، أكد فيه أن الاتحاد الأوروبى عليه النظر فى تعليق الاتفاق الجمركى، الذى أبرمه مع تركيا.