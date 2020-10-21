إطلاق نار على أنصار ترامب في ولاية ماريلاند الأمريكية

أطلق أحد سكان ولاية ماريلاند الأمريكية، النار على اثنين من أنصار الرئيس دونالد ترامب، اللذين زمرا له من السيارة، بينما كان يعلق لافتة BLM في فناء منزله.

ووقع الحادث وقع يوم السبت الماضي، عندما أطلق نيل هوك وابنه أبواق سيارتهما التي كانت تحمل لافتة كبيرة لدعم ترامب، لجارهما الذي كان يعلق لافتة Black Lives Matter في فناء منزله، وفقًا لقناة CBS News.

قالهوك: "انحنى. كان يحمل سلاحا وسحبه وصوبه نحونا. كنا في حيرة من أمرنا. وبعد ذلك سمعنا صوت إطلاق النار".

ولفت الرجل، إلى أنه لم يكن على معرفة بجاره، ولم يلتق به من قبل.

وأفادت القناة التلفزيونية، بإن مطلق النار قد يواجه عقوبة بالسجن تصل إلى 100 عام، لكن الجار المتضرر قال، إنه لا يريد له مثل هذه العقوبة.