البابا تواضروس يشارك فى احتفالية الكليات العسكرية

الأربعاء 21/أكتوبر/2020 - 11:27 ص
بوابة الفجر
ماريان عيد
Advertisements
شارك قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الاسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، في احتفالية الكليات العسكرية بتخريج طلابها الذين أنهوا دراستهم، والتي شهدها الرئيس عبد الفتاح السيسي وكبار رجال الدولة بمقر الكلية الحربية أمس.

تم خلال الحفل، تخريج دفعة ١١٤ حربية، و٨٧ جوية، و٧١ بحرية، و٥٧ فنية عسكرية، و٤٨ دفاع جوي، و٤٩ المعهد الفني للقوات المسلحة.

فى سياق اخر اقيمت، على مسرح الأنبا رويس في الكاتدرائية المرقسية بالعباسية، احتفالية اليوم العالمي للعصا البيضاء (رمز الاستقلالية لذوي الإعاقة البصرية)، بحضور قداسة البابا تواضروس الثاني، والسفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج.

ويقام اليوم العالمي للعصا البيضاء يوم ١٥ من شهر أكتوبر كل عام، ويهدف إلى تشجيع المكفوفين على استخدام العصا البيضاء كوسيلة للتحرك، وإلى نشر الوعي بحقوق المكفوفين، ومعالجة الآثار السلبية للعزل الاجتماعي الذي يتعرضون له.

تضمن الاحتفال عروضًا متنوعة من بينها فقرات ألحان وترانيم وأغانٍ وطنية قدمها مكفوفون من محافظات مختلفة، كما تضمن كلمات لعدد من المسؤولين المعنيين داخل الكنيسة وخارجها بخدمة ذوي الاحتياجات الخاصة عمومًا وأصحاب الإعاقات البصرية خصوصًا، بالإضافة إلى كلمة قداسة البابا التي تحدث فيها عن الطاقات والمواهب التي يتمتع بها أصحاب العصا البيضاء، وعبر فيها عن اهتمامه الشخصي بخدمة المكفوفين، كما ألقت وزيرة الهجرة كذلك كلمة ركزت فيها على يوم العصا البيضاء وما يمثله من معانٍ وعن الرموز التي تساعد في تمكين أصحاب الإعاقة البصرية والغير عمومًا، وأشارت الوزيرة إلى دور الكنيسة القبطية في أزمة العالقين في كينيا كمثال للمؤسسات المهتمة بمساعدة الغير، وأشارت إلى مشروع بروتوكول تعاون بين الوزارة والكنيسة يخص المبادرة الرئاسية لمراكب النجاة.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

الكليات العسكريه

أخبار تهمك

الأهلي يسرع المفاوضات من أجل حسم صفقة الساحر

منذ يوم

المقاولون العرب يُنهي إتفاقه مع نجم الزمالك السابق

منذ يوم

رئيس قطاع الناشئين بالأهلى يقترح اعطاء فرصة لبعض العناصر المميزة

منذ ساعتين و 49 دقيقة

عاجل - بشرى سارة للزمالك قبل مواجهة الرجاء في إياب نصف نهائي دوري الأبطال

منذ حوالي 18 ساعة

الزمالك يرفض التخلي عن حارسه الأول

منذ حوالي 3 ساعات

مركز تغير المناخ: البلاد تتعرض لعاصفة التنين هذا العام (فيديو)

منذ حوالي 7 ساعات

ممثل شهير يعلن عن إصابته بالسرطان

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. السيسي يلتقي رئيس وزراء اليونان قبيل انعقاد القمة الثلاثية

منذ 34 دقيقة

مجدي عبد الغني يكشف مفاجأة بشأن عمله في الأهلي مع جوزيه

منذ حوالي 4 ساعات

لا تراجع ولا استسلام.. الأهلي يجهز عرضًا جديدًا لضم صفقة الموسم

منذ حوالي 15 ساعة

مهام جديدة للجيش والشرطة.. رسائل "السيسي" خلال حفل تخريج الكليات العسكرية

منذ يوم

"خسائر بشرية ومادية".. تفاصيل عاصفة التنين المتوقع حدوثها بمصر

منذ 33 دقيقة

موسيماني يستقر على تصعيد "عبد القادر" لتدريبات الأهلي

منذ حوالي 23 ساعة

تشكيل الأهلي المتوقع لمواجهة الوداد في إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا

منذ أقل من ساعتين

مجدي عبد الغني ينتقد إدارة الأهلي من جديد

منذ أقل من ساعتين

محمود محي الدين يكشف مفاجأة بشأن هدف السيسي في حجم الاستثمارات (فيديو)

منذ حوالي 3 ساعات

موضوعات متعلقة

محافظ الفيوم يشارك الأطفال المكفوفين احتفالهم باليوم العالمى للعصا البيضاء (فيديو وصور)

إطلاق اسم "طه حسين" على مركز المكفوفين بكلية الٱداب (صور)

المركز النموذجي لتوجيه المكفوفين ينظم احتفالية في اليوم العالمي للعصا البيضاء

رئيس جامعة بني سويف يقود مسيرة طلابية احتفالا باليوم العالمي للعصا البيضاء

جامعة بني سويف تستضيف معسكر منتخب "المكفوفين" المشارك ببطولة أفريقيا

"انطلاقة نحو تذليل الإعاقة".. احتفالية باليوم العالمي للعصا البيضاء للمكفوفين في قنا (صور)

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
05:15 ص

مركز تغير المناخ: البلاد تتعرض لعاصفة التنين هذا العام (فيديو)

عاجل.. السيسي يلتقي رئيس وزراء اليونان قبيل انعقاد القمة الثلاثية

11:22 ص

عاجل - بشرى سارة للزمالك قبل مواجهة الرجاء في إياب نصف نهائي دوري الأبطال

06:01 م

مجدي عبد الغني ينتقد إدارة الأهلي من جديد

10:12 ص

مهام جديدة للجيش والشرطة.. رسائل "السيسي" خلال حفل تخريج الكليات العسكرية

12:29 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الحكومة مديونة لنا يا رئيس الوزراء

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (3) | عبد الناصر «أبو الصناعة الوطنية»

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 16 | ذئاب الجبل.. «زلزال» صفاء عامر وأبوعميرة الذى هز مصر «مرتين»