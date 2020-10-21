البابا تواضروس يشارك فى احتفالية الكليات العسكرية



تم خلال الحفل، تخريج دفعة ١١٤ حربية، و٨٧ جوية، و٧١ بحرية، و٥٧ فنية عسكرية، و٤٨ دفاع جوي، و٤٩ المعهد الفني للقوات المسلحة.



فى سياق اخر اقيمت، على مسرح الأنبا رويس في الكاتدرائية المرقسية بالعباسية، احتفالية اليوم العالمي للعصا البيضاء (رمز الاستقلالية لذوي الإعاقة البصرية)، بحضور قداسة البابا تواضروس الثاني، والسفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج.



ويقام اليوم العالمي للعصا البيضاء يوم ١٥ من شهر أكتوبر كل عام، ويهدف إلى تشجيع المكفوفين على استخدام العصا البيضاء كوسيلة للتحرك، وإلى نشر الوعي بحقوق المكفوفين، ومعالجة الآثار السلبية للعزل الاجتماعي الذي يتعرضون له.



تضمن الاحتفال عروضًا متنوعة من بينها فقرات ألحان وترانيم وأغانٍ وطنية قدمها مكفوفون من محافظات مختلفة، كما تضمن كلمات لعدد من المسؤولين المعنيين داخل الكنيسة وخارجها بخدمة ذوي الاحتياجات الخاصة عمومًا وأصحاب الإعاقات البصرية خصوصًا، بالإضافة إلى كلمة قداسة البابا التي تحدث فيها عن الطاقات والمواهب التي يتمتع بها أصحاب العصا البيضاء، وعبر فيها عن اهتمامه الشخصي بخدمة المكفوفين، كما ألقت وزيرة الهجرة كذلك كلمة ركزت فيها على يوم العصا البيضاء وما يمثله من معانٍ وعن الرموز التي تساعد في تمكين أصحاب الإعاقة البصرية والغير عمومًا، وأشارت الوزيرة إلى دور الكنيسة القبطية في أزمة العالقين في كينيا كمثال للمؤسسات المهتمة بمساعدة الغير، وأشارت إلى مشروع بروتوكول تعاون بين الوزارة والكنيسة يخص المبادرة الرئاسية لمراكب النجاة.

شارك قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الاسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، في احتفالية الكليات العسكرية بتخريج طلابها الذين أنهوا دراستهم، والتي شهدها الرئيس عبد الفتاح السيسي وكبار رجال الدولة بمقر الكلية الحربية أمس.