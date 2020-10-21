إرشادات مهمة لتفادي خطورة عاصفة التنين





حيث كشف الدكتور محمد فهيم، رئيس مركز معلومات تغير المناخ، عن تعرض مصر هذا العام لكمية أمطار كثيرة، وعواصف شديدة مثل طقس 2019 وطقس شهر مارس، بالاضافة الي تعرض مصر أيضا لعاصفة التنين.



وترصد "الفجر" في السطور التالية إرشادات مهمه لتفادي خطورة عاصفة التنين:



١-في حالة حدوثها ينبغي البقاء في المنازل وعدم الخروج الا للضرورة.



2- عدم السفر خاصة على الطرق التي سوف تشهد أمطارًا شديدة أو عواصف ترابية تجنبا للحوادث.



3- يفضل عدم تخفيف الملابس نهائيا خلال فترة عدم الاستقرار.



4- القيادة بحذر سواء في الطرق التي سوف تشهد عواصف ترابية أو أمطار.



5- التزام بالسرعات المقررة وبتعليمات المرور وهيئة الأرصاد الجوية.



6-اتباع التعليمات المرورية الخاصة فى حالة سقوط الأمطار أو التعرض لعواصف ترابية.



7- التأكد من سلامة المدفئة الكهربائية، والإمدادات الكهربائية الخاصة بها صحيحة وآمنة.



8-- إبعاد أي مواد قابلة للاحتراق من أمام وسائل التدفئة ذات الحرارة المكشوفة



9-عدم وضع الثياب بالقرب من أجهزة التدفئة بهدف تجفيفها.



10-تجنب استخدام العديد من الأجهزة: مثل المكواة أو أجهزة أخرى منتجة للحرارة في الوقت نفسه على نفس الدائرة.



11- إيقاف توصيل الأجهزة الكهربائية عند الإنتهاء من استخدامها.



12- عدم البقاء فى أماكن مفتوحة فى حالة حدوث البرق.



15- عدم ركن السيارات فى أماكن احتمال سقوط الأشجار.



وأصدرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية، بيانًا يكشف عن حالة الطقس المتوقعة اليوم الأربعاء الموافق 21 أكتوبر 2020، جاء ذلك خلال بيان نشرته "الهيئة" على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".



طقس الأربعاء نهارًا



- طقس مائل للحرارة القاهرة، والرياح معتدلة.



- طقس مائل للحرارة على الوجه البحري، أمطار خفيفة إلى متوسطة، والرياح معتدلة.



- أمطار متوسطة إلى غزيرة تكون رعدية على بعض المناطق من السلوم، مطروح، وسيوة، وخفيفة إلى متوسطة على الإسكندرية.





- شبورة مائية صباحًا، طقس معتدل على السواحل الشرقية، والرياح معتدلة تنشط أحيانًا.



- طقس حار على شمال الصعيد، والرياح معتدلة.



- طقس شديد الحرارة على جنوب الصعيد، والرياح معتدلة.



طقس الأربعاء ليلًا



- طقس مائل للبرودة على القاهرة والوجه البحري.



- طقس مائل للبرودة على السواحل الغربية، لطيف على السواحل الشرقية.



- طقس مائل للبرودة على شمال الصعيد.



- طقس معتدل على جنوب الصعيد وجنوب سيناء.



الظواهر الطبيعية:

- أمطار متوسطة إلى غزيرة تكون رعدية على "السلوم- مطروح- سيوة"، وتكون من خفيفة إلى متوسطة على الإسكندرية.



- أمطار خفيفة إلى متوسطة على بعض المناطق من البحيرة، وكفر الشيخ.



الوصف الفني لخرائط الطقس:



- تتأثر البلاد بامتداد مرتفع منخفض السودان على سطح الأرض يتزامن مع وجود منخفض جوي في طبقات الجو العليا.

تتعرض مصر لحالة من الطقس السئ ومن المتوقع أن تستمر علي فترات متقاربة.