"خسائر بشرية ومادية".. تفاصيل عاصفة التنين المتوقع حدوثها بمصر

عاصفة التنين:



خطورة عاصفة التنين:





تاريخ مصر مع عاصفة التنين:



وقعت عواصف التنين في 12 مارس 2020 وفي الأيام التي تليها، وجلبت أمطار غزيرة وعواصف رعدية وفيضانات وعواصف رملية إلى شمال مصر ولبنان والأردن وسوريا والعراق وفلسطين.



وتكونت عاصفة التنين مت إعصار كبير شديد فوق دلتا النيل في 12 مارس 2020 وخلال الأيام التالية انتقل شمال شرق البلاد فوق الشرق الأوسط، قتلت العاصفة 21 شخصًا على الأقل في مصر.





وأصدرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية، بيانًا يكشف عن حالة الطقس المتوقعة اليوم الأربعاء الموافق 21 أكتوبر 2020، جاء ذلك خلال بيان نشرته "الهيئة" على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".



طقس الأربعاء نهارًا



- طقس مائل للحرارة القاهرة، والرياح معتدلة.



- طقس مائل للحرارة على الوجه البحري، أمطار خفيفة إلى متوسطة، والرياح معتدلة.



- أمطار متوسطة إلى غزيرة تكون رعدية على بعض المناطق من السلوم، مطروح، وسيوة، وخفيفة إلى متوسطة على الإسكندرية.





- شبورة مائية صباحًا، طقس معتدل على السواحل الشرقية، والرياح معتدلة تنشط أحيانًا.



- طقس حار على شمال الصعيد، والرياح معتدلة.



- طقس شديد الحرارة على جنوب الصعيد، والرياح معتدلة.



طقس الأربعاء ليلًا



- طقس مائل للبرودة على القاهرة والوجه البحري.



- طقس مائل للبرودة على السواحل الغربية، لطيف على السواحل الشرقية.



- طقس مائل للبرودة على شمال الصعيد.



- طقس معتدل على جنوب الصعيد وجنوب سيناء.



الظواهر الطبيعية:

- أمطار متوسطة إلى غزيرة تكون رعدية على "السلوم- مطروح- سيوة"، وتكون من خفيفة إلى متوسطة على الإسكندرية.



- أمطار خفيفة إلى متوسطة على بعض المناطق من البحيرة، وكفر الشيخ.



الوصف الفني لخرائط الطقس:



- تتأثر البلاد بامتداد مرتفع منخفض السودان على سطح الأرض يتزامن مع وجود منخفض جوي في طبقات الجو العليا.

كشف الدكتور محمد فهيم، رئيس مركز معلومات تغير المناخ، عن تعرض مصر هذا العام لكمية أمطار كثيرة، وعواصف شديدة مثل طقس 2019 وطقس شهر مارس، مشيرًا الي تعرض مصر أيضا لعاصفة التنين.وترصد "الفجر" في السطور التالية كافة التفاصيل عن عاصفة التنين:تدور عاصفة التنين حول الكرة الأرضية مع عقارب الساعة، وتصحب معها عواصف رعدية وامطار غزيرة لدرجة السيول، بجانب رياح ترابية وسحب منخفضة هبات رياح قوية ليلًا.وتتسبب عاصفة التنين في موجه شديدة من عدم الاستقرار الجوي، تؤثر على البلاد برياح نشطه أو عواصف ترابية، حيث تصل سرعتها 320 كليو متر بالساعة.وضربت عاصفة التنين مصر في شهر مارس الماضي وتسببت في أمطار رعدية وسيول بالقاهرة وعددا من المحافظات المصرية، مما أدى إلى خسائر بشرية ومادية، في حين أغلقت السلطات المدارس والمؤسسات الحكومية وأحد المطارات والخط الأول من مترو الأنفاق.كما ضربت أمطار غزيرة مصحوبة برياح شديدة مع موجات من البرق والرعد محافظة الإسكندرية، حيث تسببت الرياح القوية والأمطار الغزيرة وصعوبة الرؤية في اصطدام سيارة بعدد من أعمدة الإنارة وتحطيم إحدى مظلات الإنتظار في شارع الكورنيش.