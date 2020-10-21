فيلم"الخطة العايمة"يتصدر شباك التذاكر بإيرادات أمس الثلاثاء

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يتنافس في دور العرض السينمائي، حاليًا أربعة أفلام على الإيرادات، وهم "الخطة العايمة"، و"توأم روحي" ، و"زنزانة 7″، و" الغسالة"، حيث يشهد شباك التذاكر منافسة شرسة بينهم.



وجاء في المركز الأول فيلم" الخطة العايمة"، حيث حقق أمس إيرادات تبلغ نحو 140 ألفًا و513 جنيهًا، والفيلم من تأليف كريم سامي وأحمد عبدالوهاب، بطولة علي ربيع، غادة عادل، محمد عبدالرحمن وعمرو عبدالجليل.





وجاء في المركز الثاني فيلم "زنزانة 7"، حيث حقق أمس إيرادات نحو 54 ألفًا و970 جنيهًا، والفيلم من تأليف حسام موسى، وإخراج إبرام نشأت، بطولة أحمد زاهر، نضال الشافعي، منة فضالي، مدحت تيخا، إيهاب فهمي، عبير صبري، مايا نصري، أحمد التهامي.



وجاء فيلم "توأم روحي" في المركز الثالث، حيث بلغت إيراداته نحو 53 ألفًا و651 جنيهًا، وهو من تأليف أماني التونسي، إخراج عثمان أبو لبن، بطولة حسن الرداد، أمينة خليل وعائشة بن أحمد، والفنانة الراحلة رجاء الجداوي.



وجاء في المركز الرابع فيلم "الغسالة"، فبلغت إيراداته نحو 6 آلاف و518 جنيهًا، وهو من تأليف عادل صليب، إخراج عصام عبد الحميد، بطولة محمود حميدة، أحمد حاتم، هنا الزاهد، أحمد فتحي، بيومي فؤاد.



