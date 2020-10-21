"مبطلناش إحساس" لتامر حسني الأكثر استماعًا على تطبيق "ديزر"

الأربعاء 21/أكتوبر/2020 - 11:19 ص
بوابة الفجر
نور طلعت
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مازال يحصد النجم تامر حسني، نجاح أغنيته الأخيرة"مبطلناش إحساس" حيث تصدرت تطبيق"ديزر" وحققت المرتبة الأولى بقائمة الأغاني الأكثر استماعًا.

ومن ناحية المشاهدات على موقع الفيديوهات"يوتيوب" وصلت إلى11 ملايين خلال 5 أيام فقط منذ طرحها.


جدير بالذكر أن أغنية"مبطلناش احساس" من أغاني ألبوم تامر حسني، الجديد"خليك فولاذي" والمفترض طرحه خلال الأيام القليلة المقبلة، وهي من كلمات محمد القياتي، وألحان محمد حمزه، وتوزيع أمين نبيل، ميكس هاني محروس مدير انتاج هاني جمعه، وإنتاج شركة"روتانا" للصوتيات والمرئيات، وتحت اشراف سعيد إمام.

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