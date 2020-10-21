أصالة تهنئ بلقيس فتحي بعيد ميلادها

Advertisements







هنأت الفنانة أصالة صديقتها الفنانة بلقيس فتحي بمناسبة عيد ميلادها، وذلك عبر حسابها الرسمي بموقع التغريدات تويتر.



وعلقت أصالة قائلة: ‏كلّ سنه وحلوتنا الموهوبه الطيّبه المُثقفه بخير ونجاح وتفوّق ..بلقيستي الحبيبه الله يحفظ عيلتك ويحفظك وتشوفي من الدّنيي دائماً الوشّ الحلو اشتقت لّك.



وكانت الفنانة اليمنية ​بلقيس فتحي​ قد طرحت أغنيتها الجديدة "​يا طير الحب​" على قناتها الرسمية على يوتيوب، وذلك بمناسبة عيد ميلادها.



الأغنية من كلمات علي رياض وألحان وتوزيع ميثم علاء الدين، وبدأت الأغنية تحقق رواجا بين الجمهور، اذ ان بلقيس أعلنت عن طرحها على حسابها الخاص على احد مواقع التواصل الاجتماعي.



يذكر أن بلقيس كانت قد أهدت مؤخرا ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد آل نهيان أغنية "ملكنا"، التي طرحتها عبر "يوتيوب" من كلمات العصري بن كراز المهيري، وألحان محمد الأحمد، وتوزيع فهد سواح.