برشلونة يعلن عن تمديد عقد 4 من نجوم الفريق

الأربعاء 21/أكتوبر/2020 - 11:09 ص
بوابة الفجر
Advertisements
قام نادي برشلونة الإسباني لكرة القدم بتمديد فترة تعاقده مع 4 لاعبين من نجوم الفريق الكتالوني وهم تير شتيجن وجيرارد بيكيه وفرينكي دي يونج وكليمون لينجليه.


وذكر برشلونة في بيان :"جرى التوصل إلى هذه الاتفاقيات بعد أسابيع من المفاوضات، وتضمنت تعديلات مؤقتة في الرواتب بسبب الظروف الحالية في ظل أزمة جائحة كوفيد-19".


ووافق تير شتيجن، الذي غاب عن الملاعب في بداية الموسم الجديد بسبب جراحة في الركبة، على تمديد عقده حتى منتصف 2025، حسب ما أعلنه برشلونة في البيان.


كذلك جرى تمديد عقد المدافع بيكيه، الذي يقضي الموسم الثالث عشر له مع برشلونة، حتى 20 يونيو 2024، "بشرط أن يشارك اللاعب في عدد محدد من المباريات خلال موسم 2021 / 2022."


ومدد برشلونة تعاقده مع لاعب خط الوسط دي يونج، المنضم للفريق قادما من أياكس الهولندي عام 2019، ولاعب قلب الدفاع لينجليه، حتى منتصف عام 2026.

أخبار تهمك

المقاولون العرب يُنهي إتفاقه مع نجم الزمالك السابق

منذ حوالي 23 ساعة

الأهلي يسرع المفاوضات من أجل حسم صفقة الساحر

منذ يوم

عاجل - بشرى سارة للزمالك قبل مواجهة الرجاء في إياب نصف نهائي دوري الأبطال

منذ حوالي 17 ساعة

لا تراجع ولا استسلام.. الأهلي يجهز عرضًا جديدًا لضم صفقة الموسم

منذ حوالي 14 ساعة

تشكيل الأهلي المتوقع لمواجهة الوداد في إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا

منذ ساعة و 11 دقيقة

مجدي عبد الغني ينتقد إدارة الأهلي من جديد

منذ ساعة و 17 دقيقة

عاجل.. "الصحة": تسجيل 158 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و12 حالة وفاة

منذ حوالي 11 ساعة

رئيس قطاع الناشئين بالأهلى يقترح اعطاء فرصة لبعض العناصر المميزة

منذ ساعتين و 21 دقيقة

مهام جديدة للجيش والشرطة.. رسائل "السيسي" خلال حفل تخريج الكليات العسكرية

منذ حوالي 23 ساعة

ممثل شهير يعلن عن إصابته بالسرطان

منذ حوالي 4 ساعات

قد يتم بيع النادي.. مدرب غزل المحلة يفجر مفاجأة كبرى

منذ حوالي 5 ساعات

موسيماني يستقر على تصعيد "عبد القادر" لتدريبات الأهلي

منذ حوالي 22 ساعة

محمود محي الدين يكشف مفاجأة بشأن هدف السيسي في حجم الاستثمارات (فيديو)

منذ ساعتين و 31 دقيقة

مجدي عبد الغني يكشف مفاجأة بشأن عمله في الأهلي مع جوزيه

منذ حوالي 4 ساعات

الزمالك يرفض التخلي عن حارسه الأول

منذ ساعتين و 43 دقيقة

مركز تغير المناخ: البلاد تتعرض لعاصفة التنين هذا العام (فيديو)

منذ حوالي 6 ساعات

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
05:15 ص

مركز تغير المناخ: البلاد تتعرض لعاصفة التنين هذا العام (فيديو)

عاجل - بشرى سارة للزمالك قبل مواجهة الرجاء في إياب نصف نهائي دوري الأبطال

06:01 م

مجدي عبد الغني ينتقد إدارة الأهلي من جديد

10:12 ص

مهام جديدة للجيش والشرطة.. رسائل "السيسي" خلال حفل تخريج الكليات العسكرية

12:29 م

محمود محي الدين يكشف مفاجأة بشأن هدف السيسي في حجم الاستثمارات (فيديو)

08:57 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الحكومة مديونة لنا يا رئيس الوزراء

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (3) | عبد الناصر «أبو الصناعة الوطنية»

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 16 | ذئاب الجبل.. «زلزال» صفاء عامر وأبوعميرة الذى هز مصر «مرتين»