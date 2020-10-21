برشلونة يعلن عن تمديد عقد 4 من نجوم الفريق

قام نادي برشلونة الإسباني لكرة القدم بتمديد فترة تعاقده مع 4 لاعبين من نجوم الفريق الكتالوني وهم تير شتيجن وجيرارد بيكيه وفرينكي دي يونج وكليمون لينجليه.









وذكر برشلونة في بيان :"جرى التوصل إلى هذه الاتفاقيات بعد أسابيع من المفاوضات، وتضمنت تعديلات مؤقتة في الرواتب بسبب الظروف الحالية في ظل أزمة جائحة كوفيد-19".









ووافق تير شتيجن، الذي غاب عن الملاعب في بداية الموسم الجديد بسبب جراحة في الركبة، على تمديد عقده حتى منتصف 2025، حسب ما أعلنه برشلونة في البيان.









كذلك جرى تمديد عقد المدافع بيكيه، الذي يقضي الموسم الثالث عشر له مع برشلونة، حتى 20 يونيو 2024، "بشرط أن يشارك اللاعب في عدد محدد من المباريات خلال موسم 2021 / 2022."









ومدد برشلونة تعاقده مع لاعب خط الوسط دي يونج، المنضم للفريق قادما من أياكس الهولندي عام 2019، ولاعب قلب الدفاع لينجليه، حتى منتصف عام 2026.