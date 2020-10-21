محمد رمضان يُشوق جمهوره لأغنيته الجديدة"الشرع حلل أربعة"

الأربعاء 21/أكتوبر/2020 - 11:10 ص
بوابة الفجر
هبة أحمد
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أعلن الفنان محمد رمضان عن بدء تحضيره لأغنية جديدة تحمل اسم "الشرع حلل أربعة"، وذلك من خلال حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

نشر محمد رمضان مقطع فيديو من الأغنية، وهو يقول فيه '"جامدين ومحدش زينا، والناس كلها بتحبنا، لو نفسك تبقى وسطنا، محتاج تتعلم مننا" ، وعلق على الفيديو قائلاً :"من دبي، بدأنا التحضير لتصوير أغنية الشرع حلل أربعة، ثقة في الله نجاح".

وفى سياق آخر، طرح محمد رمضان مؤخرًا أغنية "يا حبيبى" بمشاركة النجم العالمي ميتر جيمس، وحققت الأغنية نجاحًا كبيرًا، حيث تخطت حاجز الـ 20 مليون مشاهدة منذ طرحها عبر القناة الرسمية لمحمد رمضان عبر موقع الفيديوهات "يوتيوب ".

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