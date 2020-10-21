مهند الحمدي يثير الجدل بمشهد التبول في دفعة بيروت والجمهور: فهمان سبقه منذ سنوات

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أثارت الحلقة الأولى من مسلسل "​دفعة بيروت​"، حالة من الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بسبب المشهد الذي ظهر فيه الممثل السعودي ​مهند الحمدي​ وهو "يتبوّل" على أحد أصدقائه، الذي كان مخموراً ونائماً في دورة المياة.



وجاءت حالة الجدل نتاج جرأة المشهد كما وصفها البعض، ولكن دافعت فئة أخرى من الجمهور عن مهند وقالوا إن هناك نجوم كبار قد سبقوه وقدموا مثل هذا المشهد منذ سنوات.



حيث أن هذا المشهد ليس الأول من نوعه في ​الدراما العربية​ بشكل عام، وعلى سبيل المثال المشهد الذي ظهر فيه الممثل اللبناني ​محمود مبسوط​ الشهير بإسم "فهمان"، في فيلم "​البوسطة​" عام 2005، وهو "يتبوّل" على جانب الطريق.



يذكر أن المسلسل يُعرض تحت "عروض شاهد الأولى" على "شاهد VIP"، من تأليف هبة مشاري حمادة، إخراج علي العلي، إنتاج مشترك بين "إيغيل فيلمز" و"جوي برودكشن"، ومن بطولة فاطمة الصفي، مهند الحمدي، نور الغندور، حمد أشكناني، ذو الفقار خضر، خالد الشاعر، نور الشيخ، علي كاكولي، محمود نصر، كارلوس عازار، مجدي مشموشي، لولوة الملا، ليالي دهراب، روان مهدي، يارا قاسم، ناصر الدوسري، سارة أبي كنعان، أنس طيارة، وائل منصور، يوسف البلوشي، مروى الأطرش.

