روسيا تسجل 317 حالة وفاة و15700 إصابة جديدة بكورونا

الأربعاء 21/أكتوبر/2020 - 11:05 ص
روسيا
روسيا
وكالات
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أعلنت السلطات الصحية الروسية، اليوم الأربعاء، تسجيل 317 حالة وفاة، و15700 إصابة جديدة بفيروس كورونا، خلال الساعات الـ24 الماضية.

 

وقد ارتفعت حصيلة الوفيات في روسيا إلى 24952 حالة، وبلغت حصيلة الإصابات مليون و447335 إصابة منذ بدء تفشي الوباء، وفقًا لآخر الأرقام والإحصاءات الرسمية الصادرة عن المركز الروسي لمكافحة الوباء.

 

وتماثل 10952 شخصًا للشفاء خلال اليوم الماضي، ما يرفع حصيلة المتعافين إلى مليون و96560 شخصا حتى الآن.

 

وكشف المركز الروسي، أن 25.9% من المصابين، الذين تم اكتشافهم، خلال اليوم الماضي، لم تظهر عليهم أعراض المرض.

 

و تبدأ السلطات الصحية في روسيا عمليات التلقيح الشامل ضد فيروس كورونا في نهاية الشهر المقبل، في انتظار توفير الشركات المصنعة للقاح، كميات قادرة على تلبية احتياجات السوق المحلية.

 

وسجلت روسيا معدل وفيات ضعيفا مقارنة بالبلدان الأخرى، ورغم أنها تحتل المرتبة الرابعة من حيث عدد الإصابات بفيروس كورنا، بعد الولايات المتحدة والهند والبرازيل، إلا أنها تحتل المرتبة الـ13 من حيث عدد الوفيات.

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