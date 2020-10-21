الطالع الفلكي الأربِعَاء 21/10/2020..إغرَاء زَائِف!

الأربعاء 21/أكتوبر/2020 - 11:01 ص
بوابة الفجر
أحمد يسرى
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*القمر فى الرّبع الأوّل ، القمر فى الجدى.
**فلكياً/هندياً: القمر فى القوس.
 
**غربيّاً: "الشّمس" فى برج الميزان من 22 سبتمبر - 23 أكتوبر.
**هنديّاً: "الشّمس" فى برج الميزان من  17 أكتوبر - 16 نوفمبر.
**عَرَبِيّاً: "الشمس" فى العَوَّا من 16 أكتوبر - 28 أكتوبر.

اليوم 11 بَابَه قبطى ، 21 تِشْرين أوَّل رُومى ، 4 رَبيعٍ الأوّل ، ميمُون للغاية.

 قال الحكيم المصرى: (هُوّا سَرَأ منكم حاجه ياختى؟ -لا أبداً) -الكيف يُحكم.(من فيلم على من نطلق الرّصاص-1975)

*القمر فى الجدى "غربيّاً"
مُلاحظة: يشدّد الكاتب على أن صفات الأبراج سواءً سَيّئةً أو فاضلة ليست  بالضرورة موجودة لكل قارئ حيث تتصارع صفات الخير والشر كلاهُمَا على الدّوام بداخلنا ولايزال الإنسان هو المسئول عن تصرفاته ومصيره وليست الكواكب والأفلاك هى من تحدد له تصرفاته ولانزال نمتلك الإرادة الحُرّة التى تجعلنا نُحَاسَبْ يوم القيامة "مُخيّرين" وإلا لأنتفت الحكمة من الثواب والعقاب.

*(الزّهرة فى العذراء تُثلث بلوتو فى الجدى-غربيّاً - ترُوبيكال سِيسْتِمْ)
الزّهرة فى العذراء تقوم باتصال تثليث (كوكبان بينهما 120 درجة) مع بلوتو فى الجدى ،التثليث إتصال قوى ويعنى أن الكوكبيْن يعملان بتحالف مع بعضهما البعض بصورة مُمتازة وهو أكثر قوّة من إتصال التسديس(كوكبان بينهما 60 درجة) يكون هذا التثليث فى أدق درجاته بمشيئة الله تَعَالى فى الحادية عشرة و42 دقيقة ليلاً  بتوقيت القاهرة ، ماذا يعنى هذا ؟

الزّهرة تحكم (الثور،الميزان) ترمز للمتعة الملموسة من طعام وشراب وجنس و أزياء ومجوهرات ووسائل الرفاهية ، مع إتصالها بكوكب الغموض بلوتُو  (قد) تزداد علاقة الحُب عُمقاً بين الزوجيْن وهذا جيّد طالما لم يتحوّل هذا الحب لرغبة تملّك وسيطرة وغيرة (قد) لايتقبلها الحبيب لفترة طويلة.

من وجهة نظر سلبيّة (قد) تنجذب الزّهرة لنوع مُظلم من البشر/بلوتو كمن يعاقرون الخمور أو يُمارسون الدّجل ، رجل شارع غير مُنضبط أخلاقيّاً أو إمرأة سيئة السّمعة (قد) يكونان لهما إغراء الرغبة فى تجربة علاقة عاطفية مع هذا الصنف من البشر ، ومُجرّد إقترابك من الحدّاد لابُدّ أن تُصيبك شرارة تحرق ثيابك أو تجد منه الرائحة الخبيثة ، كنموذج يحيى شاهين وهند رستم بفيلم ملكة الليل ، أو عزت العلايلى وسعاد حسنى بفيلم الإختيار ، أو فريد شوقى بفيلم ساحرالنساء ، لذا إبتعد عن إغراء زائف ليس له مُتعة إلا فى خيالك يتبخر سريعاً لكن ثمنه باهظ من عمرك وسمعتك.

*اليوم 21 أكتوبر
تحل ذكرى ميلاد الفنان الرّاحل حسن عابدين رَحِمَهُ الله والذى توفى فى 6 
نوفمبر 1989 ، إحتفالاً بفنان من الزّمن الجميل فهذه هى الأسماء المُسَاويَة للقِيَم الحسابيّة لإسم حسن عابدين مع التنبيه أنها لاتعنى صفاتاً فيه بالضرورة لكنها نتيجة لعمليّات حسابيّة رياضيّة لا أكثر ، لاتبخل عليه بالفَاتِحَة.

(لايُمكن قهره/غير قابل للكسر)،(مقاييس ذهبيّة)،(بُرج بابل)،(رجل بمعنى الكلمة)،(يفى بوعده)،(ضربة برق/صاعقة)،(مدينة الأزهار).


*إلى الطّوالع اليوميّة..

برج الحمل: الجواب بيبان من عنوانه،عبارة قد تتذكرها عندما يتم تقديم شخص مشكوك فى نزاهته أو أخلاقه لك، درهم وقاية.

برج الثور: لاتقدّم إقتراحات أو نصائح لغيرك إلا عندما يُطلب منك ذلك لتوفّر على نفسك إلصاق تهمة التطفّل بك ، أو إحراجك.

برج الجوزاء: ضع فى ذهنك أنّ الجميع لايتميّزون بالإتزان العقلى وعليك تحمّل سخافات البعض لتسير الحياة ، هذا يشمل دهماء قد تقابلهم فى الطريق.

برج السّرطان: لا تضع نفسك فى مقارنة مع الآخرين أو بالنظر فى طبق غيرك فلكلٍ رزقه المقسُوم ، رَكّز على لقمة عَيْشِكْ.

برج الأسد: من المُفيد أن نقع تحت ضغط عصبى من وقتٍ لآخر لأنه يستنفر فينا قدراتنا  ومهاراتنا الدفينة ، قيامك بحل المشاكل يعنى تراكم لخبراتك.

برج العذراء: إن وجدت نفسك فى موقف تراخٍ أخلاقى فابتعد فوراً ، إبتعد عن الأشخاص والأماكن المشبوهة والتى لاتليق بمستواك الإجتماعى أو تعليمك.

برج الميزان: لاتورّط نفسك فى القروض أو الأقساط حتى إن بدت الفرصة مُلائمة ومُغرية للإقتراض من هذا والسداد لذاك ، لاتقرصينى يا نحلة.

برج العقرب: مهارة تقسيم الوقت تعنى إنهاء أكثر من عمل، على الأقل تأكد من إنهاء جزء من تلك الأعمال بصورة نهائيّة ، مالا يُدرك كله لايُترك كله.

برج القوس: فى العمل فالخط المُستقيم والإبتعاد عن الفهلوة أوالمراوغة هو الأسلوب الأفضل لحمايتك من زُملاء سيّئى النيّة،إمشىِ عِدِلْ يِحْتَار عَدوّكْ فِيك.

برج الجدى: إظهارك لرغبة التملّك مع الحبيب قد تكون مُفرحة للبعض ومُنفّرة للبعض الآخر، أترك مساحة للحبيب للتنفّس بدلاً من أن تفاجأ بنفوره منك.

برج الدّلو: إبحث عن مهاراتك ووظفها فيما تُجيده ولا تقلد الآخرين ، قيمة كل إمرئٍ مايُحسنه ، أنجز القليل لكن أنجزه بإتقان.

برج الحوت: رُبّما فوجئت بمتحصّلات نقديّة ماليّة من مصادر فقدت الأمل فيها ، أو إرتفاع فى قيمة إستثمار قديم قمت به فى الماضى، تصدّق على مُحتاج.

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