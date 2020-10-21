فعاليات لقاء بطريرك الكاثوليك مع كهنة ايبارشية المنيا



فى سياق آخر ترأس صاحب النيافة الأنبا باسيليوس فوزي مطران إيبارشية سوهاج للأقباط الكاثوليك قداس المناولة الاحتفالية، وذلك بكنيسة الشهيد العظيم مار جرجس بالشورانية.



شارك في الصلاة والاحتفال الأب باخوم عويضة راعي الكنيسة، والأخوات الراهبات وشعب الرعية، حيث قدمت الكنيسة ستة من أبنائها وبناتها لكى ينالوا سر القربان المقدس.



وفى سياق منفصل استقبل قداسة البابا فرنسيس رئيس اللجنة الدولية للصليب الأحمر بيتر ماورير وتحدث السيد ماورير عقب اللقاء عن التوافق بين اللجنة الدولية والكرسي الرسولي في الرؤى والقيم والتطلعات وخاصة فيما يتعلق بمساعدة ضحايا الحروب والعنف. أشار من جهة أخرى إلى اتفاقه مع قداسة البابا فرنسيس في الرغبة في بناء جسور من أجل تحقيق مجتمع يشمل الجميع.



اجتمع أمس الثلاثاء، صاحب الغبطة الأنبا إبراهيم إسحق بطريرك الإسكندرية للأقباط الكاثوليك، مع كهنة إيبارشية المنيا، وذلك بحضور صاحب النيافة الأنبا باسيليوس فوزي مطران إيبارشية سوهاج للأقباط الكاثوليك.يأتي ذلك الاجتماع في إطار مناقشة الأمور الرعوية الخاصة بإيبارشية المنيا.