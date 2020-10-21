إصابة ١٢ شخصا فى حادث تصادم بين سيارتين بالمنصورة

الأربعاء 21/أكتوبر/2020 - 10:57 ص
بوابة الفجر
محمد كشك
Advertisements
أصيب اليوم الاربعاء ١٢ شخصا بينهن اصابات خطيرة فى حادث تصادم بين سيارتين نصف نقل وميكروباص على طريق المنصورة ميت فارس.

وكان اللواء رأفت عبد الباعث مساعد وزير الداخلية لأمن الدقهلية قد تلقى اخطارا يفيد بورود بلاغ لادارة شرطة النجدة بوقوع حادث تصادم بين سيارتين نصف نقل وميكروباص على طريق ميت فارس المنصورة امان عند عزبة الشناوى بالقرب من قرية طناح ووجود مصابين.

وانتقل ضباط المباحث وسيارات الاسعاف الى مكان البلاغ حيث تبين اصابة ١٢ شخص بينهز اصابات خطيرة وجرى نقلهم بسيارات الاسعاف الى مستشفي المنصورة العام الجديدة " الدولي سابقا " لتلقى العلاج اللازم.

وتم رفع اثار الحادثه وفتح الطريق وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعه واخطرت النيابة العامه لمباشرة التحقيقات.

أخبار تهمك

المقاولون العرب يُنهي إتفاقه مع نجم الزمالك السابق

منذ حوالي 23 ساعة

قد يتم بيع النادي.. مدرب غزل المحلة يفجر مفاجأة كبرى

منذ حوالي 5 ساعات

مركز تغير المناخ: البلاد تتعرض لعاصفة التنين هذا العام (فيديو)

منذ حوالي 6 ساعات

الزمالك يرفض التخلي عن حارسه الأول

منذ ساعتين و 43 دقيقة

محمود محي الدين يكشف مفاجأة بشأن هدف السيسي في حجم الاستثمارات (فيديو)

منذ ساعتين و 32 دقيقة

موسيماني يستقر على تصعيد "عبد القادر" لتدريبات الأهلي

منذ حوالي 22 ساعة

عاجل - بشرى سارة للزمالك قبل مواجهة الرجاء في إياب نصف نهائي دوري الأبطال

منذ حوالي 17 ساعة

مجدي عبد الغني يكشف مفاجأة بشأن عمله في الأهلي مع جوزيه

منذ حوالي 4 ساعات

مجدي عبد الغني ينتقد إدارة الأهلي من جديد

منذ ساعة و 17 دقيقة

الأهلي يسرع المفاوضات من أجل حسم صفقة الساحر

منذ يوم

عاجل.. "الصحة": تسجيل 158 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و12 حالة وفاة

منذ حوالي 11 ساعة

لا تراجع ولا استسلام.. الأهلي يجهز عرضًا جديدًا لضم صفقة الموسم

منذ حوالي 14 ساعة

تشكيل الأهلي المتوقع لمواجهة الوداد في إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا

منذ ساعة و 11 دقيقة

مهام جديدة للجيش والشرطة.. رسائل "السيسي" خلال حفل تخريج الكليات العسكرية

منذ حوالي 23 ساعة

ممثل شهير يعلن عن إصابته بالسرطان

منذ حوالي 4 ساعات

رئيس قطاع الناشئين بالأهلى يقترح اعطاء فرصة لبعض العناصر المميزة

منذ ساعتين و 21 دقيقة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
05:15 ص

مركز تغير المناخ: البلاد تتعرض لعاصفة التنين هذا العام (فيديو)

عاجل - بشرى سارة للزمالك قبل مواجهة الرجاء في إياب نصف نهائي دوري الأبطال

06:01 م

مجدي عبد الغني ينتقد إدارة الأهلي من جديد

10:12 ص

مهام جديدة للجيش والشرطة.. رسائل "السيسي" خلال حفل تخريج الكليات العسكرية

12:29 م

محمود محي الدين يكشف مفاجأة بشأن هدف السيسي في حجم الاستثمارات (فيديو)

08:57 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الحكومة مديونة لنا يا رئيس الوزراء

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (3) | عبد الناصر «أبو الصناعة الوطنية»

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 16 | ذئاب الجبل.. «زلزال» صفاء عامر وأبوعميرة الذى هز مصر «مرتين»