إصابة ١٢ شخصا فى حادث تصادم بين سيارتين بالمنصورة

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أصيب اليوم الاربعاء ١٢ شخصا بينهن اصابات خطيرة فى حادث تصادم بين سيارتين نصف نقل وميكروباص على طريق المنصورة ميت فارس.



وكان اللواء رأفت عبد الباعث مساعد وزير الداخلية لأمن الدقهلية قد تلقى اخطارا يفيد بورود بلاغ لادارة شرطة النجدة بوقوع حادث تصادم بين سيارتين نصف نقل وميكروباص على طريق ميت فارس المنصورة امان عند عزبة الشناوى بالقرب من قرية طناح ووجود مصابين.



وانتقل ضباط المباحث وسيارات الاسعاف الى مكان البلاغ حيث تبين اصابة ١٢ شخص بينهز اصابات خطيرة وجرى نقلهم بسيارات الاسعاف الى مستشفي المنصورة العام الجديدة " الدولي سابقا " لتلقى العلاج اللازم.



وتم رفع اثار الحادثه وفتح الطريق وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعه واخطرت النيابة العامه لمباشرة التحقيقات.