محافظ القليوبية يتفقد مستشفى الخانكة المركزي ومستشفى 23 يوليو للأمراض الصدرية

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تفقد اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية، اليوم الأربعاء، مستشفى الخانكة المركزي ومستشفى 23 يوليو للأمراض الصدرية لدفع الأعمال والوقوف على نسب التنفيذ.



رافق المحافظ خلال الجولة، الدكتور سمير حماد نائب المحافظ، واللواء هشام خشبة السكرتير العام للمحافظة، والمهندس علي أبو عقيل السكرتير العام المساعد للمحافظة، والعميد خالد كشك رئيس مدينة الخانكة، وبمشاركة متدربي البرنامج الرئاسي بالقليوبية.



بدأ المحافظ الجولة بتفقد مستشفى الخانكة المركزي، حيث تبلغ تكلفة المستشفى 220 مليون جنيه، وتتكون من 110 سرير إقامة، وعيادات خارجية وصيدليات ومعمل تحاليل وغرف عمليات و22 جهاز غسيل كلوي، وبلغت نسبة التنفيذ حوالي 95% وجاري العمل على قدم وساق لتسليم المستشفى في القريب العاجل.



وتفقد الهجان أجنحة المستشفى والعيادات الخارجية، حيث جرى الانتهاء من مبنى العيادات الخارجية بالكامل، وأعطى بعض التوجيهات والملاحظات على الأعمال، ووجه بتلافي تلك الملاحظات والعمل بالتوازي في توريد الأجهزة والمعدات الطبية.



كما تفقد المحافظ مستشفى 23 يوليو للأمراض الصدرية بالخانكة، والتي جرى الانتهاء من تطوير المبنى (أ) والمبنى (ب) بها، وهي تشمل إضافة أجنحة الرعاية المركزة واستحداث شبكة غازات طبية، ورفع كفاءة معامل التحاليل والأشعة، إضافة إلى أعمال إحلال وتجديد البنية التحتية والواجهات والحدائق، وجرى تسليمهم لوزارة الصحة وسيجري تشغيلهم خلال أيام، كما جرى الانتهاء من شبكة الصرف الصحي للمستشفى، حيث تفقد المحافظ جميع أجنحة المستشفى والاستقبال والعناية المركزة والعيادات التخصصية، وأشاد بأعمال التطوير بها.



وأكد الهجان بأن مستشفى الخانكه المركزي ومستشفى 23 يوليو سيمثلان صرحا طبيا يضاف إلى منظومة الصحة بالمحافظة، إذ سيقدمان خدمة طبية متخصصة لأبناء المحافظة والمحافظات المجاورة.