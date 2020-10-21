افتتاح تطوير وحدتي علاج السكر والغدد الصماء بمستشفيي أبوالريش الياباني والمنيرة

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تفتتح جامعة القاهرة ومؤسسة مصر الخير، اليوم الأربعاء، تطوير وحدتي علاج السكر والغدد الصماء بمستشفي أبوالريش الياباني للأطفال، ومستشفي ابوالريش المنيرة.



وذلك بحضور الدكتور علي جمعة رئيس مجلس أمناء مؤسسة مصر الخير عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، والدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، وعفاف الجوهري رئيس قطاع الصحة بمؤسسة مصر الخير، والدكتورة رشا جمال الدين - مدير مستشفي ابوالريش اليابانى، والدكتورة مني الغمراوي - مدير مستشفي ابوالريش المنيرة للأطفال.



ويذكر أن مؤسسة "مصر الخير" قامت بكامل أعمال التطوير للوحدتين والتى شملت الدور الرابع بمستشفي ابوالريش الياباني والتي يجري فيها الجراحات المتخصصة للأطفال، كما قامت بكامل أعمال التطوير للدور الثامن بمستشفي ابوالريش المنيرة للأطفال المخصص لعلاج أمراض السكر والغدد الصماء للأطفال.