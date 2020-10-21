لامبارد يصدم كيبا بهذا القرار

الأربعاء 21/أكتوبر/2020 - 10:42 ص
بوابة الفجر
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وجه مدرب تشيلسي فرانك لامبارد، صدمة كبيره لحارس الفريق كيبا أريزابالاجا بعد تصريحه بأن حارسه المنضم حديثاً إدوار ميندي، هو الحارس الأساسي للبلوز.


وعاد ميندي إلى التشكيلة الأساسية لتشيلسي في بداية مشواره بدوري أبطال أوروبا الثلاثاء، وحافظ على نظافة شباكه في التعادل دون أهداف أمام إشبيلية.


وقال لامبارد للصحافيين رداً على سؤال حول اختيار ميندي ليكون الحارس الأساسي بدلاً من أريزابالاجا أغلى حارس في العالم عندما انضم من أتلتيك بيلباو في 2018 مقابل 80 مليون يورو (94.69 مليون دولار): "أدى بشكل رائع في المباريات الثلاث.. لذا في الوقت الحالي نعم".


وأضاف: "قلت عند قدومه إن المنافسة ستكون قوية، نحن ندرك إمكاناته وهو ما أظهره بالفعل".


وتابع: "لكن هذا الأمر يبقى مرشحاً للتغيير ولهذا السبب توجد منافسة في الأندية، أنا سعيد جداً بطريقة لعبه".


وأثار تشيلسي جدلاً بإعلان تسجيل بيتر تشك كحارس رابع في تشكيلة النادي بالدوري الإنجليزي حيث اعتزل الحارس التشيكي اللعب في 2019 لكن لامبارد قال إن هذا الاختيار جاء فقط بسبب الظروف التي لا سابق لها حالياً جراء وباء كوفيد-19.


ولن يشارك تشك البالغ عمره 38 عاماً، والذي لعب لتشيلسي خلال الفترة 2004-2015، إلا في حالة الطوارئ.


وأضاف لامبارد: "كنا نملك هذا المكان في التشكيلة ونحن نعرف هذا العام أنه يختلف عن أي عام آخر بسبب كوفيد والعزل، شعرنا أنه سيكون من السهل وجود بيتر في التشكيلة".


وتابع: "إنه لا يزال صغيراً نسبياً، لقد أنهى مسيرته في الوقت الذي كان بوسعه الاستمرار، إنه يتدرب بانتظام إلى حد ما وهو لائق، لست متأكداً إن كنا سنراه يلعب كثيراً هذا الموسم".

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