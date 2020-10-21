بمستهل التعاملات .. ارتفاع جماعي بمؤشرات البورصة المصرية

ارتفعت مؤشرات البورصة المصرية، في مستهل تعاملات جلسة اليوم الأربعاء مدفوعة بمشتريات المصريين فيم مالت تعاملات الأجانب ةالعرب نحو البيع .









وارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجي إكس 30" بنسبة 0.14% ليصل إلى مستوى 11172 نقطة، كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.71% ليصل إلى مستوى 1956 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.6% ليصل إلى مستوى 2871 نقطة.



