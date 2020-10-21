بمستهل التعاملات .. ارتفاع جماعي بمؤشرات البورصة المصرية

الأربعاء 21/أكتوبر/2020 - 10:35 ص
البورصة المصرية
البورصة المصرية
نيفين سمير
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ارتفعت مؤشرات البورصة المصرية، في مستهل  تعاملات جلسة اليوم الأربعاء مدفوعة بمشتريات المصريين فيم مالت تعاملات الأجانب ةالعرب نحو البيع .


وارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجي إكس 30" بنسبة 0.14% ليصل إلى مستوى 11172 نقطة، كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.71% ليصل إلى مستوى 1956 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.6% ليصل إلى مستوى 2871 نقطة.

وإختتمت البورصة المصرية تداولات أمس منتصف الأسبوع على تراجعات جماعية مستكملة الموجة البيعية على معظم الاسهم بمبيعات مؤسسية على القياديات ، لينهى المؤشر الرئيسي للبورصة على تراجع بنسبة 0.12% عند 11157 نقطة ، فيما تراجع السبعينى متساوى الأوزان ب 0.16% منهيا عند 1942 نقطة ، و الذى جاء بقيم تداول منخفضة نسبيا بلغت 941 مليون جنيه بحجم تداول 269 مليون سهم من خلال 33836 صفقة ، بمخطط سيولة للشراء 43% ، بتداول 185 ورقة مالية ربحت منها 57 ورقة و تراجعت 104 ورقة ، فيما ظلت على ثبات 24 ورقة مالية دون تغيير ، لينهى رأس المال السوقى للشركات المقيدة على تراجع ب 2.77 مليار جنيه مسجلا 621.829 مليار بنهاية تداولات الثلاثاء .

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