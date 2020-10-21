بعد حريق سيارتها.. الإعلامية آية عبد العاطي تروي تفاصيل نجاتها من الموت

الأربعاء 21/أكتوبر/2020 - 10:38 ص
بوابة الفجر
هبة أحمد
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كشفت الإعلامية آية عبد العاطي، عن تعرض سيارتها لحريق وهي بداخلها، وتحدثت عن تفاصيل نجاتها من الموت، وذلك من خلال حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

كتبت آية عبد العاطي منشورًا قالت فيه :"ماحدش عارف اللحظة الجاية فيها إيه فعلا لحد اللحظة دي مش مصدقة إني عايشة، العربية ولعت وأنا جواها منظر النار وهي عمالة تطلع من الكبوت ومن كل حتة مرعب".

وأضافت آية عبد العاطي قائلة :" الحمد لله إني عرفت أنزل قبل ما النار تدخل جوه كل حاجة بإذن الله ومشيئته، ربنا يكرم كل العربيات اللي وقفت والناس اللي فضلت تجيب مية وطفيات تطفي النار المنظر كان مرعب، الحمد لله ألف حمد وألف شكر إنها جت على قد كدة، أنا كويسة و ماحصليش أي حاجة بفضل ربنا الحمد لله".

وفي سياق آخر، تُقدم آية عبد العاطي برنامج" شغل كايرو" عبر إذاعة" نجوم إف إم" يوم الأحد من كل أسبوع من الساعة الثامنة مساءً حتى العاشرة مساءً.

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