انتشال جثة لسيدة من مياه النيل بالقناطر الخيرية

الأربعاء 21/أكتوبر/2020 - 10:36 ص
بوابة الفجر
محمد ضوه
Advertisements
تمكنت قوات الإنقاذ النهري، في القناطر الخيرية، اليوم الأربعاء، من انتشال جثة سيدة عثر عليها طافية على مياه النيل في المدينة.

 وانتقلت قوات الإنقاذ وجرى انتشالها ونقلها إلى مستشفى القناطر الخيرية، وتحرر محضر بالواقعة، وأمرت النيابة بالتحفظ على الجثة. 

تلقى العقيد محمد غيث مأمور مركز القناطر، بلاغا من أحد الصيادين بعثوره على جثة سيدة طافية على مياه النيل، وانتقل العميد ياسر منصور مدير شرطة المسطحات بالقناطر، وجرى انتشال الجثة، وبمناظرتها تبين أنها لسيدة في العقد الرابع من العمر، طولها حوالي 120سم، وترتدي ملابسها كاملة "عباءه سمراء" ونظارة طبية، ولا توجد معها أي متعلقات تدل على شخصيتها.

جرى نقل الجثة إلى مستشفى القناطر العام، وتحرر محضر بالواقعة، وجرى التحفظ عليها تحت تصرف النيابة العامة.

أخبار تهمك

قد يتم بيع النادي.. مدرب غزل المحلة يفجر مفاجأة كبرى

منذ حوالي 5 ساعات

الزمالك يرفض التخلي عن حارسه الأول

منذ ساعتين و 42 دقيقة

موسيماني يستقر على تصعيد "عبد القادر" لتدريبات الأهلي

منذ حوالي 22 ساعة

مركز تغير المناخ: البلاد تتعرض لعاصفة التنين هذا العام (فيديو)

منذ حوالي 6 ساعات

لا تراجع ولا استسلام.. الأهلي يجهز عرضًا جديدًا لضم صفقة الموسم

منذ حوالي 14 ساعة

رئيس قطاع الناشئين بالأهلى يقترح اعطاء فرصة لبعض العناصر المميزة

منذ ساعتين و 20 دقيقة

مجدي عبد الغني ينتقد إدارة الأهلي من جديد

منذ ساعة و 16 دقيقة

مجدي عبد الغني يكشف مفاجأة بشأن عمله في الأهلي مع جوزيه

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل - بشرى سارة للزمالك قبل مواجهة الرجاء في إياب نصف نهائي دوري الأبطال

منذ حوالي 17 ساعة

مهام جديدة للجيش والشرطة.. رسائل "السيسي" خلال حفل تخريج الكليات العسكرية

منذ حوالي 23 ساعة

المقاولون العرب يُنهي إتفاقه مع نجم الزمالك السابق

منذ حوالي 23 ساعة

الأهلي يسرع المفاوضات من أجل حسم صفقة الساحر

منذ يوم

ممثل شهير يعلن عن إصابته بالسرطان

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. "الصحة": تسجيل 158 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و12 حالة وفاة

منذ حوالي 11 ساعة

محمود محي الدين يكشف مفاجأة بشأن هدف السيسي في حجم الاستثمارات (فيديو)

منذ ساعتين و 31 دقيقة

تشكيل الأهلي المتوقع لمواجهة الوداد في إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا

منذ ساعة و 10 دقيقة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
05:15 ص

مركز تغير المناخ: البلاد تتعرض لعاصفة التنين هذا العام (فيديو)

عاجل - بشرى سارة للزمالك قبل مواجهة الرجاء في إياب نصف نهائي دوري الأبطال

06:01 م

مجدي عبد الغني ينتقد إدارة الأهلي من جديد

10:12 ص

مهام جديدة للجيش والشرطة.. رسائل "السيسي" خلال حفل تخريج الكليات العسكرية

12:29 م

محمود محي الدين يكشف مفاجأة بشأن هدف السيسي في حجم الاستثمارات (فيديو)

08:57 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الحكومة مديونة لنا يا رئيس الوزراء

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (3) | عبد الناصر «أبو الصناعة الوطنية»

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 16 | ذئاب الجبل.. «زلزال» صفاء عامر وأبوعميرة الذى هز مصر «مرتين»