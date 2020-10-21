انتشال جثة لسيدة من مياه النيل بالقناطر الخيرية





وانتقلت قوات الإنقاذ وجرى انتشالها ونقلها إلى مستشفى القناطر الخيرية، وتحرر محضر بالواقعة، وأمرت النيابة بالتحفظ على الجثة.



تلقى العقيد محمد غيث مأمور مركز القناطر، بلاغا من أحد الصيادين بعثوره على جثة سيدة طافية على مياه النيل، وانتقل العميد ياسر منصور مدير شرطة المسطحات بالقناطر، وجرى انتشال الجثة، وبمناظرتها تبين أنها لسيدة في العقد الرابع من العمر، طولها حوالي 120سم، وترتدي ملابسها كاملة "عباءه سمراء" ونظارة طبية، ولا توجد معها أي متعلقات تدل على شخصيتها.



جرى نقل الجثة إلى مستشفى القناطر العام، وتحرر محضر بالواقعة، وجرى التحفظ عليها تحت تصرف النيابة العامة.

تمكنت قوات الإنقاذ النهري، في القناطر الخيرية، اليوم الأربعاء، من انتشال جثة سيدة عثر عليها طافية على مياه النيل في المدينة.