تعليق مفاجئ من لامبارد بعد التعادل مع إشبيلية

تحدث فرانك لامبارد المدير الفني لتشيلسى، عن تعادل فريقه مع إشبيلية بنتيجة سلبية في اللقاء الذي أقيم على ملعب ستامفورد بريدج، ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات في بطولة دوري أبطال أوروبا.





وقال لامبارد في تصريحات صحفية: ""إنهم يهددون مرماك لمرات عديدة، وإنهم جيدون للغاية، ولهذا السبب حققوا نجاحًا كبيرًا في العام أو العامين الماضيين، لذلك أنا سعيد بالأداء من جانبنا، ولديهم جودة كبيرة، وإنهم يلعبون بشكل جيد كفريق".





وأشار، عن الخروج بشباك نظيفة: "‏كنت سعيدًا بذلك، وإشبيلية فريق كبير في كرة القدم الأوروبية، وأنا سعيد بالتعادل 0-0، لأننا حصلنا على شباك نظيفة، ولقد كان ظهورًا جيدًا بالنسبة لنا هذه الليلة".





وتابع: "‏عندما تلعب في دوري الأبطال، فأنت تعتمد في بعض الأحيان على لحظة بسيطة، ولكن بالنسبة لنا هذه اللحظة لم تأتِ تمامًا أمام إشبيلية".











