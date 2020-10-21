نجم تشيلسي يكشف سبب التعادل مع إشبيلية بدوري الأبطال

الأربعاء 21/أكتوبر/2020 - 01:34 م
بوابة الفجر
احمد عصام
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كشف بن تشيلويل لاعب تشيلسي الإنجليزي، عن سر التعادل السلبي مع إشبيلية بالأمس في المباراة التي أقيمت على ملعب ستامفورد بريدج، ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات في دوري أبطال أوروبا. 

وقال تشيلويل في تصريحات صحفية: "أعتقد أنه من المهم الحفاظ على شباكنا نظيفة، وكنا نعلم أن الناس سوف يركزون علينا بعد تلقي ثلاثة أهداف في نهاية الأسبوع، وأعتقد أن فريقنا دفاعيًا كان قويًا اليوم أمام فريق جيد جدًا".

وتابع: "هناك مباراة تلو الأخرى من الآن لذا من المهم أن نتعافى بشكل جيد ونضع تركيزنا على مباراة عطلة نهاية الأسبوع [يونايتد] والدخول إليها بثقة".

يذكر أن تشيلسي قد تعادل أمام ساوثهامبتون بنتيجة ثلاثة أهداف لكل فريق بالجولة الماضية في الدوري الإنجليزي.

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