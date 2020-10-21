رئيس جامعة بنها يستقبل مستشار أكاديمية ناصر العسكرية

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استقبل الدكتور جمال السعيد رئيس جامعة بنها، اليوم الأربعاء، اللواء عادل العمدة مستشار أكاديمية ناصر العسكرية، وذلك على هامش القاءه ندوة عن ذكرى حرب أكتوبر المجيدة خلال فعاليات معسكر" قادة المستقبل 4" والذي ينظمها مركز إعداد القادة بالجامعة في الفترة من 20 حتى 22 أكتوبر.



جاء ذلك بحضور الدكتور تامر سمير نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور مصطفى القاضي عميد كلية الطب البشري، والدكتور مصطفى العبادي عميد كلية التجارة، والدكتور محمد أبو سالم المشرف العام على مركز إعداد القادة، والدكتور خالد عيسوي منسق عام الأنشطة الطلابية، والدكتور أحمد نجيب مدير مركز إعداد القادة بالجامعة، والدكتور مصبح الكحيلي مدير عام رعاية الشباب، ومحمد زكي رئيس اتحاد طلاب جامعة بنها، وعبد الرحمن حمدي نائب رئيس الاتحاد.



وأكد الدكتور جمال السعيد، أن الجامعة حريصة على إجراء حوارات والتواصل مع الطلاب بهدف بناء جيل جديد من الشباب قادر على المساهمة في بناء المجتمع، مشيرًا إلى أن مركز إعداد القادة بالجامعة يعد نقطة انطلاق لخدمة أبناؤنا الطلاب، واكتشاف وتدريب وتأهيل القيادات الشبابية، ليس فقط بجامعة بنها ولكن بمحافظة القليوبية والمحافظات المحيطة بها.



وأضاف رئيس الجامعة، أن الجامعة تقدم كل الدعم للأنشطة والمبادرات الطلابية المختلفة داخل الكليات، وتذليل كافة الصعوبات التى تواجههم للاستفادة من طاقات الشباب وطلاب الجامعة، مشيراح إلى أن معسكر "قادة المستقبل 4" يتضمن تنظيم عدد من الندوات واللقاءات الثقافية ودعم الطلاب المتميزين في كل المجالات.