تشكيل الأهلي المتوقع لمواجهة الوداد في إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا

الأربعاء 21/أكتوبر/2020 - 10:18 ص
بوابة الفجر
محمد الدمتناوي
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يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، لمواجهة نظيره نادي الوداد المغربي، مساء الجمعة المقبلة، في بطولة دوري أبطال إفريقيا.


وتقام مباراة الأهلي أمام الوداد، ضمن منافسات إياب الدور نصف النهائي من عمر بطولة دوري أبطال إفريقيا.


وكان الأهلي قد حقق فوزًا مهمًا في ذهاب البطولة أمام الوداد، بهدفين مقابل لا شيء، سجلهما كل من محمد مجدي أفشة وعلي معلول، في اللقاء الذي جمع بينهما يوم السبت الماضي.


ومن المتوقع أن يبدأ بيتسو موسيماني المدير الفني للنادي الأهلي، اللقاء بتشكيل مكون من:


حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: علي معلول وأيمن أشرف، وياسر إبراهيم ومحمد هاني.

خط الوسط: عمرو السولية وأليو ديانج ومحمد مجدي أفشة وحسين الشحات وجونيور أجاي.

خط الهجوم: مروان محسن.

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