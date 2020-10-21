مجدي عبد الغني ينتقد إدارة الأهلي من جديد

انتقد مجدي عبد الغني نجم النادي الأهلي ومنتخب مصر السابق مجلس إدارة النادي الأحمر وكونها لا ترى أي مواقف إيجابية له.





وقال مجدي عبد الغني خلال حوار تليفزيوني أن مجلس إدارة القلعة الحمراء يراني دائما سيئا بالنسبة لهم ولكن هذا ليس سبب كافي لسبي على مواقع التواصل الاجتماعي.





وأكمل، باركت للأهلي ومجلس إدارته بعد الفوز ببطولة الدوري الممتاز، أتحدث عن الإيجابيات ومن حقي أيضا التحدث عن السلبيات.





وتابع: "لا أرغب في التعيين بالأهلي، ولا أتقاضى مقابل ولا تقاضيت ولا سوفأاتقاضى ولا أسعى لمنصب".











