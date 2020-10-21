مجدي عبد الغني يتحدث عن كواليس خوضه انتخابات اتحاد الكرة المقبلة

تحدث مجدي عبد الغني عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة المصري السابق تفاصيل ترشحه لإنتخابات الاتحاد المقبلة.





وأكد مجدي عبد الغني، أنه في حال خوضه انتخابات الجبلاية المقبلة سيخوضها منفردًا بعيدًا عن القوائم.





قال عبد الغني في تصريحات لبرنامج "الماتش": "أفضل خوض الانتخابات بدراعي ومنفرد".





وأشار عبد الغني إلى أن هذا لا يعني وجود أي خلاف من أي نوع بينه وبين هاني أبو ريدة رئيس الاتحاد السابق مؤكدًا أن شعبيته كبيرة جدًا.



