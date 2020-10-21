مجدي عبد الغني يتحدث عن كواليس خوضه انتخابات اتحاد الكرة المقبلة

الأربعاء 21/أكتوبر/2020 - 03:01 م
بوابة الفجر
حسام مجدي
Advertisements
تحدث مجدي عبد الغني عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة المصري السابق تفاصيل ترشحه لإنتخابات الاتحاد المقبلة.

وأكد مجدي عبد الغني، أنه في حال خوضه انتخابات الجبلاية المقبلة سيخوضها منفردًا بعيدًا عن القوائم.

قال عبد الغني في تصريحات لبرنامج "الماتش": "أفضل خوض الانتخابات بدراعي ومنفرد".

وأشار عبد الغني إلى أن هذا لا يعني وجود أي خلاف من أي نوع بينه وبين هاني أبو ريدة رئيس الاتحاد السابق مؤكدًا أن شعبيته كبيرة جدًا.

أخبار تهمك

عاجل .. بالأرقام تفاصيل الزيادة الجديدة في مرتبات المعلمين

منذ أقل من ساعتين

رسمياً.. أحمد كشري يقرر الرحيل عن أسوان

منذ أقل من ساعتين

خاص.. تامر حسني يطرح أغنية"فجأه افترقنا" غدًا

منذ حوالي 4 ساعات

"يطل على 9 أهرامات".. كيف تم بناء مطعم داخل المنطقة الأثرية

منذ حوالي 3 ساعات

اتجاه بعدم الاستعانة بثنائي الزمالك خلال مباراة الرجاء بدوري الأبطال

منذ حوالي 4 ساعات

الأهلي يسرع المفاوضات من أجل حسم صفقة الساحر

منذ يوم

"خسائر بشرية ومادية".. تفاصيل عاصفة التنين المتوقع حدوثها بمصر

منذ حوالي 5 ساعات

بتوجيه من السيسي.. رئيس الوزراء يبشر المعلمين بزيادة الرواتب

منذ ساعتين

مجدي عبد الغني ينتقد إدارة الأهلي من جديد

منذ حوالي 6 ساعات

محمد يوسف يعلن جهازه المعاون في البنك الأهلي

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. السيسي يلتقي رئيس وزراء اليونان قبيل انعقاد القمة الثلاثية

منذ حوالي 5 ساعات

مهام جديدة للجيش والشرطة.. رسائل "السيسي" خلال حفل تخريج الكليات العسكرية

منذ يوم

مركز تغير المناخ: البلاد تتعرض لعاصفة التنين هذا العام (فيديو)

منذ حوالي 11 ساعة

لا تراجع ولا استسلام.. الأهلي يجهز عرضًا جديدًا لضم صفقة الموسم

منذ حوالي 19 ساعة

عاجل - بشرى سارة للزمالك قبل مواجهة الرجاء في إياب نصف نهائي دوري الأبطال

منذ حوالي 22 ساعة

الأهلي يقرر عودة 4 معارين

منذ حوالي 4 ساعات

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
02:28 م

عاجل .. بالأرقام تفاصيل الزيادة الجديدة في مرتبات المعلمين

مركز تغير المناخ: البلاد تتعرض لعاصفة التنين هذا العام (فيديو)

05:15 ص

عاجل - بشرى سارة للزمالك قبل مواجهة الرجاء في إياب نصف نهائي دوري الأبطال

06:01 م

محمد يوسف يعلن جهازه المعاون في البنك الأهلي

02:21 م

الأهلي يقرر عودة 4 معارين

11:59 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الحكومة مديونة لنا يا رئيس الوزراء

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (3) | عبد الناصر «أبو الصناعة الوطنية»

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 16 | ذئاب الجبل.. «زلزال» صفاء عامر وأبوعميرة الذى هز مصر «مرتين»