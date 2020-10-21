اليوم.. انطلاق انتخابات مجلس النواب 2020 بالخارج

الأربعاء 21/أكتوبر/2020 - 10:11 ص
انتخابات - أرشيفية
انتخابات - أرشيفية
وكالات
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أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات، اليوم الأربعاء، بدء ماراثون انتخابات مجلس النواب 2020 في الخارج.

 

وقالت الهيئة الوطنية للانتخابات، إن الماراثون الانتخابي سيستمر على مدار ثلاثة أيام تنتهي يوم الجمعة 23 أكتوبر، وذلك لمحافظات المرحلة الأولى.

 

وأضافت الهيئة الوطنية للانتخابات، أن اللجان بالخارج تبدأ عملها اعتبارا من الساعة التاسعة صباحا وحتى الساعة التاسعة مساء لاستقبال خطابات التصويت.

 

وفقا للجدول الزمني التي وضعته الهيئة الوطنية للانتخابات، يستمر التصويت أيام الأربعاء والخميس والجمعة الموافقين 21 و22 و23 أكتوبر للجولة الأولى وفى حالة الإعادة أيام السبت والأحد والاثنين الموافقين 21 و22 و23 نوفمبر القادم.

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