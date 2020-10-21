المقاولون العرب يحصل على توقيع أحمد داوودا

أنهى مسؤولي المقاولون العرب اتفاقهم مع أحمد داوودا لاعب وسط طلائع الجيش، للظفر بخدمات اللاعب خلال فترة الميركاتو الصيفي الجاري.





وقد حصل مسؤولي المقاولون العرب على توقيع أحمد داوودا لاعب طلائع الجيش، وءلك لمدة 3 سنوات في صفقة انتقال حر.





ويلعب داوودا في خط الوسط أو في مركز صانع الألعاب، وشارك في الموسم الحالي مع الجيش في 13 لقاء وتمكن من صناعة هدف.





وعرض أحمد داوودا على نادي الزمالك في الفترة الماضية، من جانب بعض وكلاء اللاعبين للعودة للأبيض من جديد، ولكن تراجع مسؤولي القلعة البيضاء عن فكرة ضم اللاعب مرة أخرى.





ويسعى مسؤولي المقاولون العرب تدعيم صفوف الفريق بعدد من الصفقات القوية، بعد تأكد مشاركته في الكونفيدرالية خلال الموسم المقبل.



