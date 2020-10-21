ننشر تفاصيل إنطلاق مبادرة مهنتك مستقبلك وحياة كريمة بأسوان

الأربعاء 21/أكتوبر/2020 - 10:02 ص
بوابة الفجر
فتح الله رضوان
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تابع اللواء أشرف عطية محافظ أسوان إطلاق مبادرة "مهنتك مستقبلك" بقرية سبيل العرب التابعة لمركز ومدينة كوم أمبو حيث تأتى ضمن خطة برنامج المبادرة الرئاسية حياة كريمة والتى تقترب من إنتهاء المرحلة الأولى لها داخل 11 قرية بأسوان بإعتمادات مالية 82.7 مليون جنيه، ليعقبها تنفيذ المرحلة الثانية بإجمالى 53 مشروع وبإعتمادات مالية 198 مليون جنيه،


لافتًا إلى أن مبادرة " مهنتك مستقبلك " يتم تنفيذها بالتنسيق بين مسئولى المحليات ووحدة حياة كريمة ومديرية القوى العاملة بأسوان لتدريب وتأهيل الشباب مهنيًا وهو ما يساهم بدوره فى خلق فرص عمل لهم، وخاصة أنه يتم تدريبهم على الأعمال المهنية المختلفة من خلال قوافل تدريبة متنقلة داخل سيارات مجهزة بمعدات وأجهزة التدريب المتنوعة لتقديم هذه الخدمات بالجودة المطلوبة وتوصيلها لكافة أنحاء المحافظة ولاسيما بالقرى والنجوع،


وأضاف اللواء أشرف عطية بأنه تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية تساهم مبادرة حياة كريمة فى سداد جدية التصالح فى مخالفات البناء وفقًا لشروط الإستحقاق التى حددتها المبادرة والتى تستهدف الحالات غير القادرة والأولى بالرعاية، بجانب أن يكون العقار مستوفى الشروط القانونية المنصوص عليها فى قانون التصالح، وألا يكون العقار من الحالات المحظور التصالح عليها طبقًا لما ورد فى قانون التصالح،


لافتًا إلى أنه من ضمن الشروط أيضًا بألا تزيد مساحة العقار عن 80 متر " دور واحد "، أو دورين بشرط أن يكون بكل دور أسرة منفصله، هذا بالإضافة بأن تكون الأولوية لقرى حياه كريمة بمرحلتيها الأولى والثانية، وأيضًا لمن يتقاضى معاش تكافل وكرامة، وأخيرًا لمن لم يستطيعوا دفع جدية التصالح.
ننشر تفاصيل إنطلاق مبادرة مهنتك مستقبلك وحياة كريمة بأسوان
ننشر تفاصيل إنطلاق مبادرة مهنتك مستقبلك وحياة كريمة بأسوان
ننشر تفاصيل إنطلاق مبادرة مهنتك مستقبلك وحياة كريمة بأسوان
ننشر تفاصيل إنطلاق مبادرة مهنتك مستقبلك وحياة كريمة بأسوان
ننشر تفاصيل إنطلاق مبادرة مهنتك مستقبلك وحياة كريمة بأسوان
ننشر تفاصيل إنطلاق مبادرة مهنتك مستقبلك وحياة كريمة بأسوان

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