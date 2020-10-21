تشكيل بايرن ميونيخ المتوقع لمواجهة أتلتيكو مدريد في دوري أبطال أوروبا

الأربعاء 21/أكتوبر/2020 - 12:29 م
بوابة الفجر
غدير أحمد
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يستضيف نادي بايرن ميونخ حامل اللقب غريمه التقليدي فريق أتلتيكو مدريد، في مباراة من العيار الثقيل، في إطار منافسات الجولة الأولى، من المجموعة الأولى في بطولة دوري أبطال أوروبا، مساء اليوم الأربعاء على ملعب "أليانز أرينا" في ميونخ.

ويغيب الجناح الألماني ليروي ساني عن اللقاء بسبب إصابة في الركبة، مما يفتح الباب أمام كوستا وكومان للبدء في التشكيلة الأساسية.

وأجبر هانز فليك، المدير الفني للبايرن، على الاستعانة بالبرازيلي دوجلاس كوستا لتعويض غياب جنابري، ليشغل الفرنسي كينجسلي كومان الجناح الأيسر.

وقد التقي الفريقان من قبل في 6 مباريات في دوري أبطال أوروبا وفاز البايرن في 3 لقاءات وفاز أتلتيكو في لقاءين وانتهي لقاء وحيد بالتعادل.

ومن المرجح أن يكون تشكيل بايرن ميونخ لمواجهة أتلتيكو مدريد في دوري أبطال أوروبا كالآتي:-

فيحراسة المرمي: مانويل نوير

خط الدفاع: بافارد – سولي – الابا – لوكاس هيرنانديز.

خط الوسط: توليسو – جورتزيكا – جنابري – مولر– كومان.

خط الهجوم: ليفاندوفيكسي.

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