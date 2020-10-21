جريزمان يحسم مصيره مع برشلونة

الأربعاء 21/أكتوبر/2020 - 11:29 ص
بوابة الفجر
ريهام عبد المحسن
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حسم المتحدث الرسمي للفرنسي أنطوان جريزمان نجم هجوم برشلونة الإسباني موقف النجم الفرنسي من الرحيل عن النادي الكتالوني والعودة إلى صفوف أتلتيكو مدريد.

وقال هيكتور فرنانديز المتحدث الرسمي لجريزمان عن إمكانية عودته إلى أتلتيكو مدريد في تصريحات لوسائل الإعلام:"لا لن يحدث ذلك فهو مستمر مع برشلونة".

وأوضحت تقارير صحفية إسبانية أن جريزمان يعاني منذ انتقاله في بداية الموسم الماضي إلى برشلونة في صيف 2019، حيث لم يصل إلى مستواه الفني المعهود الذي كان عليه مع أتلتيكو مدريد سواء مع إرنستو فالفيردي أو كيكي سيتين أو رونالد كومان.

وأفادت التقارير الصحفية بأن الهولندي رونالد كومان المدير الفني للبرسا حاول الدفع بجريزمان في أكثر من مركز سواء في الجناح الأيمن أو المهاجم الوهمي أثناء المباريات لكن النجم الفرنسي لم يقدم المستوى المطلوب منه مع برشلونة.

وأشارت التقارير الصحفية إلى أن الكثيرون يعتقدون أن تعاقد برشلونة مع جريزمان لم يكن ضروريًا وأن برشلونة كان لا ينبغي عليه أن يستثمر 120 مليونًا في التعاقد مع النجم الفرنسي.

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