مدرب المحلة يبرز دور الجماهير في الصعود إلى الممتاز

أوضح خالد عيد المدير الفني لفريق غزل المحلة، العوامل التي ساعدت فريقه للتأهل إلى الدوري المصري الممتاز مرة أخرى.





وشدد على أن غزل المحلة واجه العديد من الظروف الصعبة ، واستطاع لاعبو فريقه التغلب عليها، في طريق الصعود إلى الدوري الممتاز.





وأشار خالد عيد في تصريحاته عبر برنامج أوضة اللبس الذي يقدمه أحمد حسام ميدو على شاشة قناة النهار، إلى أنه على الرغم من صعوبة الظروف التي مرِّ بها فريقه طوال الموسم، إلا أنه دائمًا الفريق يضع أمامه هدف واحد وهو عودة المحلة للممتاز، بالتالي كان الهدف الحصول على المركز الأول، مؤكدا أن الثاني مثل الأخير في الجدول.





وأكد أن دعم الجماهير للفريق كان له دور هام للغاية، مشيرا إلى أنهم شعروا بالدعم الجماهيري الكبير، وهو ما دفعهم للقتال إلى النهاية، حيث كان نقطة فارقة بالنسبة لهم.



