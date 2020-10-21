موسيماني يحسم موقف مروان محسن من المشاركة ضد الوداد

الأربعاء 21/أكتوبر/2020 - 10:59 ص
بوابة الفجر
عبد القادر عرابي
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حسم بيتسو موسيماني، المدير الفني للنادي الأهلي، موقف مهاجم الفريق مروان محسن، من المشاركة ضد مباراة الوداد البيضاوي، في إياب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.

ويستضيف الأهلي نظيره الوداد على ملعب القاهرة يوم الجمعة 23 أكتوبر، في إياب نصف النهائي، بعدما تغلب الأهلي ذهاباً بهدفين دون رد.

وذكرت مصادر مطلعة داخل النادي الأهلي، أن مروان محسن اشتكى من بعض الآلام في عضلة السمانة، قد تبعده عن المشاركة في المباراة.

وأكدت أن موسيماني سوف يجهز السنغالي أليو بادجي، للمشاركة في المباراة بشكل أساسي لمنح مزيد من الراحة لمروان محسن.

ويكفي الأهلي التعادل أو الهزيمة بفارق هدف، لقطع بطاقة التأهل للمباراة النهائية للبطولة.

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