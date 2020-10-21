بإطلالة عفوية.. نانسى عجرم تغازل جمهورها فى أحدث ظهور لها

الأربعاء 21/أكتوبر/2020 - 09:56 ص
بوابة الفجر
ولاء عبد الناصر
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تحرص الفنانة اللبنانية نانسي عجرم على التواصل الدائم مع متابعيها وجمهورها، وذلك من خلال نشر الصور والفيديوهات الخاصة بها عبر موقع تداول الصور والفيديوهات إنستجرام.


ونشرت نانسي عجرم عبر حسابها الشخصي على موقع تداول الصور والفيديوهات إنستجرام، صورة لها، ظهرت فيها بإبتسامة مشرقة، وحازت إطلالتها على إعجاب جمهورها ومتابعيها.

يذكر أن نانسى عجرم حققت خلال مسيرتها الفنية مبيعات قدرت بأكثر من 70 مليون تسجيل في العالم العربي، وهو ما جعلها الثانية كأكثر مغنية ذات مبيعات كبيرة في تاريخ الموسيقى اللبنانية والعربية بعد السيدة فيروز.

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